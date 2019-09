Los indicios descartan que Blanca Fernández muriera por accidente

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Ayuda: Si considera que este comentario no debe aparecer en este web, por favor indíquenos el motivo y pulse el botón [Enviar aviso].

La cuestión no es qué sabemos y qué no sabemos, sino qué deberíamos saber. Es una pena la pérdida de esta mujer, pero el aireo de su vida, de su estado y los motivos de su muerte deberían quedar en la esfera familiar y no ser objeto del negocio mediático. Sin cuestionarnos esto, el periodismo deja de ser periodismo y se convierte en otra cosa.