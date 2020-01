Juanito baja de la nube al Dioce

El pasado domingo, el Diocesano le llegó cinco veces con peligro al líder Villanovense. El resultado y los registros, 5-1, chocan con lo ocurrido ayer. La goleada del Olivenza (0-4) negó la mayor de lo ocurrido en el mismo escenario siete días atrás. Es más, se pareció mucho, pero a favor de los intereses visitantes. La consecuencia: fin a una excelente racha de 12 partidos sin perder del Dioce y continuidad al buen momento del cuadro fronterizo, que tuvo en Juanito Monroy a un verdadero finalizador. Sus tres goles fueron determinantes para el éxito de los de Antonio Rueda.

La expulsión de Valentín pudo ser la espoleta del desaguisado rojillo. Hasta entonces, el dominio y las ocasiones habían sido locales, especialmente con un tiro al palo de Clmente (min. 16), pero la roja al central colegial Valentín (min. 31) y, sobre todo, una jugada no definida por el killler colegial, Javi Bernal (min. 35), intuía que el día no era de los de Adolfo Senso. No le salió nada al 9 pacense del Dioce. Nada bueno le salió a este jugador, que acumulaba 19 tantos en otros tantos encuentros ligueros.

Un rechace de Miguel a un remate visitante no lo desaprovechó Juanito Monroy para el 0-1 (min. 39). Bernal volvería a perdonar antes del descanso.

Con 10 jugadores, el cuadro cacereño se lanzó a tumba abierta para, al menos, empatar el duelo. Un servicio de Sergio Jaén acabó con el 0-2 de Monroy (min. 57). Todo controlado para el Olivenza, dueño táctico del partido.

El talento de Dani Sales y el empuje colectivo del Dioce no fueron suficientes para soñar con la remontada en un partido que tuvo el reconocimiento al históricio central local Sergio Contreras y la lesión de Pitu (terribles y prolongados momentos en la banda, roto de dolor) como elementos añadidos. Los goles finales de Monroy y Borja Romero, mera estadística en los estertores.

Diocesano 0

Olivenza 4

3Goles: 0-1-Min. 39: Juanito Monroy. 0-2-Min. 57: Juanito Monroy. 0-3-Min. 88: Juanito Monroy. 0-4-M. 92: Borja Romero.

3Árbitro: Galayo Castro. Roja al local Valentín (m. 31) y amarillas a Juanlu y Dani Sales. Por los visitantes, a Alberto, Pecas, Juanjo y Borja Romero y al técnico, Rueda.

3Estadio: Manuel Sánchez Delgado.

3Espectadores: 200.

3Incidencias: Placa de reconocimiento al visitante Sergio Contreras, jugador del Diocesano hasta la pasada temporada.

3Diocesano: Miguel, Isaac, Ismael (min. 46, Fran), Juanlu, Valentín, Dani Sales, Jaime, Clemente, Jorge (min. 61, Jony), Bilal (min. 80, Raúl) y Javi Bernal.

3Olivenza: Mati, Alberto, Pecasa, Sergio Contreras, Borja Sánchez, Juanjo, Pitu (min. 50, Borja Romero), Alex, Portu, Sergio Jaén y Juanito Monroy (min. 92, Ismael).