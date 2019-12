Rafa Nadal: "Cuando llegue la hora de retirarme lo sabré"

Rafa Nadal, nº 1 del tenis mundial, ha recibido este lunes al ‘Diario de Mallorca’ en su Academia de Manacor para repasar el 2019, encarar el 2020 y afrontar algunas de las críticas que se han lanzado últimamente, muy especialmente, las del alcalde de Manacor, Miquel Oliver, sobre su escuela y actividades.

--Con 33 años ha completado una de las mejores temporadas de su carrera. ¿Hasta cuándo se ve jugando?

--No lo sé. No se puede prever. Me veo jugando hasta que la cabeza me dé para poder mantener la pasión por lo que hago. También es verdad que creo que es más fácil que la cabeza se mantenga con la ilusión si el cuerpo te responde. Si el cuerpo no te deja competir en libertad porque tienes más dolor de la cuenta, es ley de vida y las cosas necesitan acabar. No se puede saber. No creo ni que sea bueno pensarlo más de la cuenta. Tampoco tengo ningún miedo. No está planificado. Cuando llegue el momento lo sabré y se hará.

--¿El momento de la retirada puede producirse cuando deje de ganar?

--Cuando no sea feliz haciendo lo que hago. No es solo un tema de ganar o perder. Cuando a uno le gusta lo que hace es igual si tiene más o menos éxito. Uno no disfruta cuando tiene más dolor de la cuenta o cuando ya no tiene la ilusión para hacer lo que está haciendo.

--Con 19 títulos de Grand Slam y 84 títulos en su palmarés, ¿qué le motiva a seguir?

--Federer tiene 20, yo 19 y Djokovic 16. Me gustaría acabar como el que más títulos ha ganado, pero no es una obsesión. He intentado hacer mi camino para darme opciones de competir el máximo tiempo posible. La ambición sana es buena, la desmesurada es mala, como todo en la vida, porque puede provocar frustraciones, envidias e infelicidad. Tengo presente que soy un gran afortunado. Si ellos acaban con más títulos será porque habrán sido mejores. Uno no se puede frustrar porque el vecino tiene una casa más grande que la tuya o un móvil más bueno que el tuyo.

--¿Qué influencia tiene Carlos Moyá en todos estos cambios en su juego? ¿Es más entrenador o amigo?

--Cuando es amigo es amigo y cuando es entrenador, entrenador. Las relaciones personales no las separo de las profesionales. Carlos me ha aportado una forma de trabajar diferente. Me ha ayudado de forma decisiva a poder seguir estando donde estoy. Tanto él como el resto del equipo siempre están conmigo en las buenas y en las malas. Carlos es el más nuevo en el equipo, pero nos conocemos de toda la vida. Toni se fue del equipo hace dos años, pero no se ha ido muy lejos. Hablo habitualmente con él por teléfono cuando estoy de viaje y aquí.



--¿El dolor se aguanta peor ahora que con 19 años?

--Lo que pasa es que con 33 tengo más dolor que con 20 (ríe). Uno se cansa de tener dolor, es una realidad. Hay épocas mejores y otras peores y cuando lo digo es porque vengo de una época continuada muy mala. No me gusta quejarme, compadecerme, pero no podía más.

--¿Las derrotas se aceptan mejor ahora que cuando empezaba o perder siempre duele?

--Siempre las he aceptado bien. No quedo destrozado tras una derrota ni estoy en una nube después de ganar. Soy emocionalmente estable. Ni cuando las cosas van bien todo es increíble y cuando van mal, todo es dramático. Esta estabilidad me permite ver las cosas con tranquilidad y perspectiva. No quiero que las emociones me hagan ver las cosas de una manera distorsionada.

--Solo ha perdido dos partidos en Roland Garros. ¿Se ha llegado a sentir alguna vez invencible en la tierra de París?

--No me siento imbatible gracias a Dios, nunca. Es una sensación arrogante, y nunca he tenido una sensación de este tipo. Además de no sentirme imbatible es que no lo he sido.



Rafa Nadal gesticula mientras responde a las preguntas del 'Diario de Mallorca'. / B. RAMON / DIARIO DE MALLORCA

--Dijo el año pasado que no cambiaba ninguno de sus títulos de Roland Garros por tener un Grand Slam más de los que tiene.

--Pues no, no cambiaría ni un Roland Garros por tener otro Wimbledon. Ganar 12 veces es muy especial. Si lo he conseguido yo, que soy normal, lo puede conseguir otro, pero hay que ser consciente de que es un número muy difícil y es probable que me vaya de este mundo sin haber visto que me superen.

--¿Cómo consigue evadirse de todo lo que se publica de usted, tanto lo positivo como lo no tan positivo?

--No es que me evada, al final lees o no lees y lo aceptas. Las alabanzas no me hacen perder una pizca de realidad, porque soy muy consciente de que son pasajeras y que el tenis es una vida corta. Es más importante la persona. Las críticas forman parte de ser una persona pública. Hay unas con razón y otras que no.

--Recibe pocas críticas.

--Sí que hay. Si son desde un punto de vista objetivo y con respeto, las acepto sin problemas. Pero si son para hacer daño, no. Alguna vez me han dicho que estoy acabado y no me ha molestado porque esta duda también la he tenido yo. Pero si la crítica es una mentira, creo que es un trabajo erróneo del periodista sin pensar en el daño que se puede hacer.

--Las últimas semanas ha protagonizado una polémica en lo extradeportivo al contestar a través de una carta abierta al alcalde de Manacor, Miquel Oliver.

--Entiendo que la polémica no viene a raíz de la carta. La polémica, que por desgracia existe, es por un hecho continuado después de que el alcalde de Manacor dé una entrevista a un medio nacional.

--Y vista la repercusión al contestar unas declaraciones que no habían tenido mayor trascendencia, ¿no se arrepiente?

--No, no, yo no me puedo arrepentir de la carta. Ni mucho menos. Cuando eres el alcalde de un pueblo como Manacor no está bien confundir a la gente y atacar a una persona por atacarla, sin ningún tipo de fundamento. Después él dice que no es contra mí, pero no es cierto.

--¿Qué le lleva a escribirla?

--Si lo hago es porque se dicen cosas que son graves. Y no las dice cualquiera, las dice el alcalde de Manacor, que es mi ciudad. No tengo ningunas ganas de crear una polémica y menos en Manacor, que es donde vivo. Sólo he tenido que contestar dos veces en mi vida. La primera fue cuando respondí a la ministra francesa que me acusó de dopaje. Como alcalde no puedes dar una información falsa. Hay cosas que duelen y más cuando son en tu casa. Cuando dice que no he pagado el IBI, miente. El día que él da la entrevista, el IBI y el impuesto de basuras está pagado y la prueba es que no pago recargo. He cumplido en todo momento.

--El alcalde dice que la relación con usted es buena, que si tiene un problema es con su entorno.

--Es muy fácil querer distorsionar la realidad. ¿Con qué entorno? ¿La Academia? La Academia soy yo y 300 trabajadores. Quizás quiere huir de tener una confrontación conmigo porque piensa que no le conviene por el motivo que sea, pero no está bien.

--Niega la acusación de “trato de favor” en el cambio de la ley para ampliar su academia, pero sí admite “sentirse privilegiado”.

--La reforma que permitió la academia no fue aprobada por un solo partido con el que puedas ser afín, sino que lo apoyan cuatro partidos: El Pi, Ciudadanos, PSOE y PP. Podemos y Més votan en contra y no hay ningún problema, lo respeto, como respeto que a Miquel Oliver no le guste este proyecto, pero la ley se aprobó democráticamente y he cumplido con todo lo que se me pedía a rajatabla. La academia la he hecho con la mejor de mis intenciones, esto no es un pelotazo urbanístico con el que me esté enriqueciendo.

--El PP lanzó en redes la campaña #YoconRafa en su apoyo. ¿Cree que se ha aprovechado políticamente esta polémica?

--Es que todo es política. Ni necesito ni tengo ninguna ilusión de que se haga una campaña para apoyarme, pero cuando el alcalde dice que no le gusta que se haya politizado desde las derechas queda muy bien, pero quien ha abierto el tema y lo ha politizado ha sido él. No creo que la imagen de Manacor tenga que ser esta.

--Usted siempre ha dicho que no entendería España sin CataluÑa. ¿Por dónde cree que pasa la solución a la actual situación?

--No solo no lo entendería, sino que no me gustaría. Y no lo sé, no sé cuál es la solución. He viajado por todo el mundo y creo que estamos en un país donde hay cosas que mejorar pero somos unos privilegiados. Lo que más mal me sabe es el enfrentamiento. El discurso de nuestros líderes, de un lado y otro, es demasiado agresivo y radicalizan a la sociedad.