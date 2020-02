El «no hay excusas» de Manuel Mosquera

Si hay alguien que está manteniendo el tipo y la compostura ante la crisis institucional abierta en el Extremadura ese es, sin duda alguna, su entrenador. Manuel Mosquera conoce al dedillo cómo es Almendralejo, qué siente su gente y cómo son los actores principales de esta película. También tiene muy claro su papel y el de sus jugadores: «sabemos que en cualquier consejo de administración puede haber diferencias. Nosotros vamos a esperar a que arreglen esas diferencias y nos ponemos en el medio. Los jugadores y el cuerpo técnico estamos al margen. No valen ni excusas, ni quejas ni victimismos. Nos centramos en el terreno de juego y es un ejemplo de responsabilidad hacia nuestros aficionados salir a ganar todos los partidos. Claro que no es fácil, pero que nuestros aficionados no duden que estos jugadores se van a matar por esta camiseta», aseveró el gallego.

Manuel sabe manejar bien estas situaciones, pese a considerarse aún un entrenador novel. Entiende bien a los futbolistas y tiene claro que esta situación solo poder unirles más. No obstante, no puede obviar que en el último encuentro ante el Tenerife se cometieron errores, aunque aboga por centrarse en la próxima batalla.

El técnico sigue confiando en sus jugadores y, muy especialmente, en la mentalidad «rocosa» que les ha caracterizado durante tanto tiempo para lograr los objetivos. «No hay nada que pueda distraernos de nuestro objetivo. Seguimos estando en una posición buena y a pocos puntos de salir del descenso».

También le preguntaron por la nueva incorporación, el chino Gao, y sobre si era un problema para la plantilla tener a estos jugadores. Manuel, siempre caballeroso, respondió: «entiendo vuestras preguntas, pero al igual que el equipo tiene sus necesidades, el club también las tiene y las ha encontrado en el mercado. Ha aparecido Gao y lo vamos a tratar como uno más».

Kike Márquez, KO

El Extremadura está pendiente de la evolución de Kike Márquez, aunque las noticias en las últimas horas no son nada halagüeñas. El centrocampista andaluz ha vuelto a resentirse de sus problemas en el isquio y es seria duda para jugar en Ponferrada. Manuel medita forzarle o no, aunque es muy improbable su participación.

Tampoco se han entrenado con normalidad Zarfino y Nono. El primer tras sufrir un golpe en un entrenamiento. El segundo, por otras molestias musculares. Ambos, en cambio, sí parece que podrán jugar este domingo en tierras leonesas.

La Ponferradina solamente tiene la baja de Maxi Villa para el partido en el Toralín. Su entrenador, Jon Pérez Bolo, ha señalado que desconoce las circunstancias de los problemas institucionales del Extremadura, «pero lo que sí sé es que estamos ante un buen equipo. Si no tenemos la motivación que tuvimos en el último encuentro ante el Huesca en casa, va a ser difícil sacarlo adelante», advierte el técnico vasco.

En cuanto al posible once que pueda presentar mañana, Pérez Bolo avanzó que «no sería una locura que pudieran jugar los mismos desde el inicio», ya que se mostró «muy contento por cómo han ido las cosas en estos dos últimos partidos y también con los que están fuera y esperan su oportunidad».