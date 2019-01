El Oviedo gana con facilidad

Mal empezó la segunda vuelta para el Extremadura en el Francisco de la Hera. La sombra de Enric Gallego (que presenció el partido en la grada en su despedida oficial de la afición) es muy alargada para este equipo y en el primer partido sin el Gigante catalán, el Extremadura se quedó a cero en el electrónico y casi a cero en ocasiones claras de peligro. El Oviedo, muy práctico y sencillo, logró llevarse el partido con autoridad y comodidad, aprendiendo a penalizar los errores del Extremadura.

Rodri no realizó muchos experimentos para empezar con su once inicial. Chuli, que se quedó fuera en Lugo por una lesión, entró en detrimento de Enric y Willy fue el hombre más adelantado. Chuli volvió a la banda. Estuvo voluntarioso y activo, pero poco acertado. La banda queda claro que no es su lugar.

Lo cierto es que ningún futbolista, salvo Tienza en la medular, rayó a las prestaciones de lo que había sucedido en los partidos anteriores. Kike Márquez fue, posiblemente, el gran reflejo. No tuvo el balón como en anteriores encuentros, se vio incómodo en acciones ofensivas y acabó desquiciado y sustituido, posiblemente el técnico lo quiso hasta reservar para el siguiente encuentro viendo las pocas ociones que el Oviedo daba a los azulgranas.

El Extremadura no disparó a portería en todo el partido y las ocasiones más claras llegaron siempre por el lado carbayón. Una muy clara fue para Diegui Johannenson, quien no pudo tocar en boca de gol un balón tocado por Mossa desde la banda izquierda cuando la grada oviedista cantaba el primero.

Desde el principio se denotaba el nerviosismo azulgrana, tanto en defensa como en la salida del balón. Otra ocasión llegaba para Mossa, quien tras un cúmulo de errores de la zaga azulgrana disparaba fuera con todo a su favor.

EL SEGUNDO GOL / El Extremadura andaba bloqueado por el campo, posiblemente con un déficit psicológico por no ver a Enric Gallego arriba. Willy, siempre voluntarioso, apenas tuvo opciones de gol y aunque su derroche fue el de siempre, nada pudo hacer para su equipo.

Los azulgranas tenían el ahínco de jugar en casa, pero el dominio y control del juego era del Real Oviedo, siempre muy presente con Ramón Folch y Tejera en la medular. El gol, sin embargo, llegó de estrategia. En una falta lateral, el Real Oviedo colgó el balón a la espalda de la zaga del Extremadura, nadie defendió el segundo palo, Carlos Hernández tocó atrás y Joselu remachó para dentro. Un gol muy parecido al encajado en Lugo.

Fueron los peores minutos del Extremadura de la era Rodri. Impreciso, desconectados y, por momentos, perdiendo el orden que tanto ha caracterizado al equipo desde la llegada del catalán al banco azulgrana. Hasta la grada se contagió del gris partido de su equipo, con más pitos de lo habitual.

Pudo hacer más daño el Real Oviedo al término de la primera vuelta. En otra buena jugada por banda izquierda, Ramón Folch no conectó en boca de gol con todo a su favor. Otra oportunidad errada por los de Anquela.

En la segunda parte, el partido demandaba un cambio en todos los aspectos del Extremadura en su juego. Pero nada de eso ocurrió. El Oviedo siguió dominando y controlando el partido y, fruto de ello, llegó el segundo tanto. Una jugada de Johannenson por la banda derecha acabó en un centro al corazón del área donde Yoel Bárcenas, completamente sólo, empujó para dentro. Fue una cornada mortal para un Extremadura que, pese a tener más de media hora de juego por delante, no demostró ni un atisbo de reacción.

El público esperaba que los cambios dieran otro voltaje al partido, pero nada de eso tampoco ocurrió. Rennella, del que se demanda mucho más, volvió a suspender durante la media de hora de juego que tuvo. Impreciso en los controles e inconexo en el ataque. Tampoco Diego Capel le dio el resultado que buscaba el equipo. Y debutó Javi Álamo, quien tuvo algunos destellos de calidad en la banda derecha, aunque tampoco fue determinante.

El Extremadura vuelve a perder una gran oportunidad de salir de los puestos de descenso en una jornada donde todos sus rivales se habían dejado puntos en el camino. El mercado de fichajes invernal será ahora determinante.

EXTREMADURA 0

OVIEDO 2

3Goles: 0-1 Joselu, min.35; 0-2 Bárcenas, min.54.

3Arbitro: Domínguez Cervantes (andaluz). Amonestó a los locales Kike Márquez y Tienza; y a los visitantes Carlos, Mossa, Toché.

3Estadio: Francisco de la Hera.

3Espectadores: 8.900.

3Extremadura: Álvaro; Alex Díez, Pardo, Granero, Pomares, Tienza, Zarfino, Kike Márquez (Capel, minuto 75), Olabe (Rennella, minuto 65), Chuli (Javi Álamo, minuto 73), Willy.

3Oviedo: Champagne, Johannenson (Boateng, minuto 85), Alanis, Carlos, Folch, Bárcenas (Muñoz, minuto 88), Carlos Martínez, Tejera, Joselu (Toche, minuto 78), Mossa, Javi Hernández.