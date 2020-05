El padre Toffari, de Brescia, acusa a la Juventus de títulos robados

El padre Mario Toffari, de la diócesis de Brescia (Italia), muy popular en Italia, ha tenido una intervención en las redes sociales, que se volvió viral a las pocas horas. En ese pequeño discurso, que no sermón, Toffari critica, con enorme dureza, la postura de la poderosa Juventus de Turín, cuyos responsables han asegurado que no les gustaría proclamarse campeones de Italia sin jugar. La Juve es, en estos momentos, líder del calcio, con 62 puntos, uno más que el Lazio, a falta de 12 jornadas de campeonato.

"La Juventus ha dicho que no quiere el scudetto si no lo gana en el campo, pues no quiere hacer como el Inter. Le decimos al presidente de la Juventus que nos complace que no quiera tomar algo que no es suyo, pero sería bueno que reconociesen que hace años no devolvió lo que no era suyo, dice Toffari, tal vez, quién sabe, en una clara alusión a las ayudas que, como el club más poderoso de Italia que es, hubiesen podido recibir los blanquinegros.

Aquel título del Inter

La alusión de la Juventus al Inter se remonta al año 2006 cuando la Federación Italiana de Fútbol proclamó ganador de la Liga 2005/2006 al Inter de Miñán tras las sanciones a Juventus y Milan por manipalución de los partidos del calcio. El Inter,tercer clasificado a 15 puntos de la Juve y a 12 del AC Milan, logró así su primer scudetto desde 1989.

Toffari termina su video aludiendo al séptimo mandamiento. "El mandamiento de no robarás está hecho de dos realidades: no coger lo que no es tuyo y, si lo haces, devolverlo. La honestidad, la verdad, las virtudes cristianas, o son blancas o son negras; la honestidad no puede ser blanconegra, eso sería algo fuera de su definición. Lo importante, repito, es el séptimo mandamiento, no robar y, si lo hicimos, lo devolvemos".