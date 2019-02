Perea: «No podemos perder más puntos en nuestro campo»

Llegar a los 50 puntos es la obsesión de todos los equipos que buscan la permanencia en Segunda División. También para el Extremadura, al que le restan 27 para alcanzar esa cifra mágica. Pero en el fútbol, no todo son matemáticas. Analizando el devenir de la competición, es muy probable que este año se necesiten algunos puntos menos para la salvación. En el conjunto azulgrana tratan de huir de los números, aunque lo tienen claro: «Tenemos que empezar a sumar de tres en tres y, sobre todo, no podemos dejar que se escapen más puntos del Francisco de la Hera».

Lo dice Alberto Perea, el hombre que ha logrado el único gol del Extremadura en estos últimos cinco partidos sin Enric Gallego. El atacante albaceteño, que ha dejado muy claro que puede jugar en cualquier posición de ataque, menos de delantero centro nato, es consciente de la responsabilidad que tiene el plantel para el partido del domingo ante el Numancia: «Está claro que lo importante de todo esto son los que juegan. Hay que sacar esta situación entre todos y dentro del vestuario estamos plenamente convencidos de poder hacerlo».

Perea no ha querido valorar si habrá diferencias entre Rodri y el que será técnico el domingo, Edu Vílchez, aunque sí asegura que es normal que siga una línea parecida. También ha señalado que no cree que las instrucciones del técnico destituido hayan quemado a la plantilla. En el plano individual, Perea ha comentado que está mucho mejor. «Está claro que en Elche no hicimos buen partido, pero a nivel personal estoy mejor después de no haber tenido tantos minutos en Cádiz».

La gran duda de cara al domingo en el Extremadura son las nuevas variantes que pueda aportar Edu Vílchez al equipo sin el que ha sido su primer entrenador a su lado. No parece que en defensa pueda tocar mucho y todo apunta a que es del centro del campo en adelante donde están las teclas más delicadas. Una de los debates se centra en si romperá o no el doble pivote de corte defensivo que solía utilizar Rodri con Tienza y Zarfino y si dará responsabilidad en el volante a Olabe. Otro debate es saber por dónde jugará Reyes, si por dentro como volante o por fuera en la banda. La otra batalla se debate en la delantera, donde los buenos minutos de Dani Schahin en Elche cuestionan la titularidad de Alfredo Ortuño, sin acierto en sus primeros tres partidos.

Máxima motivación / El Extremadura colgó ayer en sus perfiles sociales un emotivo vídeo de arenga de cara al partido del domingo donde se apela al espíritu de los valientes que recuerda a la etapa de la heroica permanencia en Segunda División B hace dos temporadas. La afición está entregada con su equipo y se espera que el Francisco de la Hera vuelva a superar los diez mil espectadores para el domingo.