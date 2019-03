La plantilla sigue al pie de la letra el cuaderno de Manuel

Cuando Manuel aterrizó en Almendralejo una de sus premisas básicas fue la de «concienciar a todos que tenemos que ir partido a partido. Pero no decirlo como un tópico, sino interiorizarlo y llevarlo a la práctica», apuntó. Y sus jugadores siguen su cuaderno de ideas a pies juntillas. Los últimos en respaldar sus ideas han sido Borja Granero y Lolo.

El central valenciano, que se está afianzando en el eje de la zaga con buenas actuaciones, ha comentado que «no podemos estar mirando a otros campos. Nosotros tenemos que hacer nuestros puntos, independientemente de los demás. En eso sí estamos en la sintonía de Manuel».

Granero se ha convertido en una pieza habitual en defensa. El ex del Racing, que durante su carrera ha sido más medio centro que defensa central, se ha consolidad junto a Pardo, pese a comenzar la temporada de suplente: «cuando llegué en verano a Marbella me costó coger la forma, pero con el paso de la semanas me fui encontrando cada vez mejor hasta hoy».

Sobre el partido ante Osasuna, el central reconoce que es un partido «complicado, pero nosotros vamos allí a competir y a tratar de ganar. Ya estuvimos muy cerca de hacerlo en Albacete y no entiendo por qué ahora no podemos hacerlo». Granero reconoce que la atmósfera que se crea en El Sadar es complicada para los equipos que van de visitantes, «por eso nosotros tenemos que ir jugada a jugada, acción a acción, y competir». También consideró que el descanso le ha venido muy bien al equipo.

Oportunidad/ El partido brindará también opciones a jugadores que por diversas cuestiones han tenido pocos minutos. Uno de ellos es Lolo González, que debutó en Albacete jugando los últimos cinco minutos después de haber estado dos meses sin pisar el césped y tras llegar en el mercado invernal procedente del Oviedo Vetusta: «es cierto que ha sido una situación difícil para mí porque nunca me había pasado. La llegada de Manuel me ha dado más vida y espero disfrutar un poco más del fútbol».

La ausencia por sanción de Fausto Tienza abre las puertas de la titularidad a Lolo González, que es el perfil de recambio natural para ese puesto. También podría jugar ahí Zarfino o hacerlo Pardo, aunque el sanluqueño se ve con opciones de estar.

Lolo, como Borja Granero, no piensa que lo normal sea una derrota en Pamplona. «Sabemos que es un equipazo, pero nosotros estamos con muchas ganas. Lo que sí me espero es un ambiente bonito de fútbol. Ellos van líderes, la gente aprieta y será un partido duro, está claro».

El Extremadura se entrenó ayer con normalidad en la ciudad deportiva. Nando García apura plazos para llegar a Pamplona, mientras que Schahin, que todavía entrena al margen, está prácticamente descartado.

Duda Villar/ Osasuna también prepara en sus instalaciones de Tajonar la cita del domingo. Los rojillos mantienen la seria duda de su máximo goleador, Juan Villar, aquejado de una lesión. El atacante, que ya se perdió por lesión el partido en Santa Cruz de Tenerife, hizo ayer trabajo al margen del grupo y hoy podría entrenar con normalidad.