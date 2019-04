La responsabilidad de gol compartida, versión Chuli

Catorce semanas en descenso no lastran la positividad que reina en la plantilla del Extremadura para afrontar el difícil reto de la permanencia. El equipo de Manuel afronta la cita de mañana ante el Almería después de encadenar dos derrotas consecutivas, pero la buena imagen dejada en el Carlos Belmonte y El Sadar, a sabiendas de las dificultades de estos campos, da un cierto halo de confianza para los azulgranas.

Así lo ha reconocido también Manuel Jesús Vázquez ‘Chuli’, un jugador que ha vuelto a tener minutos desde la llegada de Manuel. Condenado al ostracismo en los últimos encuentros de la era Rodri, ayer el andaluz confesaba que lo había pasado mal en esa fase de la temporada y que Manuel le ha devuelto la confianza. Todo eso pese sin haber jugado en Pamplona.

Chuli, que sólo lleva un gol esta campaña, asume que la falta de pegada está siendo uno de los principales problemas en las últimas semanas, aunque señala que «el gol no es solo cosa de los delanteros, sino que todos somos responsables. Nos hace falta creer que podemos hacer más daño a los equipos rivales y eso se traduce en falta de confianza hacia portería». No obstante, el onubense no esconde que «los delanteros somos los primeros que nos castigamos cuando no marcamos. Incluso en los entrenamientos». Al atacante, al igual que ocurriera con el meta Casto, no le incomoda tildar el partido de mañana ante el Almería como «una final». El partido será especial para él, ya que fue rojiblanco hace dos temporadas y además, tanto su mujer como su hija son almerienses.

Mucho trabajo detrás

Chuli ha tenido buenas palabras para el conjunto de Fran Fernández. «Es un equipo muy trabajado que las tres o cuatro cosas que hace, las hace muy bien, y eso es clave». El delantero también ha confesado que la plantilla está muy motivada para el partido de este sábado y que tienen muchas ganas de darle una alegría a la afición en el Francisco de la Hera, sabiendo que es el equipo con menos puntos de local.

La mejor noticia para Manuel Mosquera es que no tiene bajas para mañana. Zarfino ya entrena con el grupo y podría estar disponible, mientras que Schahin y José Antonio Reyes también están al cien por cien.

Habrá lleno

Como era de esperar, el Francisco de la Hera colgará hoy el cartel de ‘no hay billetes’ después de que el club anunciara ayer que se han agotado las entradas promocionales que permitía a los abonados sacar dos localidades por sólo cinco euros. Todo eso pese a las altas probabilidades de lluvia que hay para la hora del encuentro.

Con respecto al rival, el Almería, el equipo de Fran Fernández se ha ejercitado con la novedad de Luis Rioja, totalmente recuperado de su lesión de tobillo. El entrenador almeriense reconocía ayer que sólo tienen la duda de Andoni López para la convocatoria. Por su parte, el cacereño David Rocha apunta a titular para suplir la baja por sanción de Yan Eteki.