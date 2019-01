Sueños americanos y extremeños

Lucha por sus sueños a 8.000 kilómetros de Extremadura. Fernando Benito Dapena (Madrid, 3 de octubre de 2003) es un joven jugador de baloncesto de 15 años, con raíces extremeñas que milita en el Littleton de la High School en Denver (Estados Unidos). Una de sus metas es «jugar en la selección extremeña como lo hizo mi padre», el pacense Luis Benito Galiardo. Su experiencia en el Littleton estadounidense «está siendo increíble a nivel baloncestístico. Estoy aprendiendo cada segundo del día de personas que llevan toda su vida en el baloncesto. Y también de mis compañeros, que son las mejores personas con las que he jugado en mi vida. Es un orgullo porque no creo que mucha gente pueda decir que ha jugado en Estados Unidos».

Fernando mide 1,98 metros y juega de ‘5’. «El High School se divide en tres equipos, los Freshman [equivalente a segundo de la ESO], Junior Varsity [jugadoes Sophomore y júnior] y Varsity [senior]. He comenzado la temporada jugando en la ‘JV’, ya que no conocían mi forma de jugar y ayer debuté con la gente mayor y estoy super ilusionado». En su juego sobresale «el rebote y jugar por dentro. Mi padre también jugaba así y me ha enseñado muchísimas cosas».

Preguntado por si tiene el sueño de ser profesional del baloncesto, el joven lo tiene claro: «Me encantaría poder dedicarme al baloncesto, sería increíble, pero también hay que mirar los estudios. Sacarme una carrera es lo primero antes de pensar en eso. Me gustaría dedicarme a lo mismo que mi padre, la bolsa».

De las diferencias que encuentra entre el baloncesto estadounidense y el español, Fernando subraya que «los entrenadores son increíbles, te meten mucha caña y el High School con las Cheerleaders, que digan tu nombre por megafonía... todo me tiene impresionado».

Con los Nuggets

Hace dos semanas, Fernando Benito vio su primer partido de la NBA en la pista de los Denver Nuggets del español Juancho Hernángomez, que están haciendo una brillante temporada siendo segundos de la Conferencia Oeste tras los campeones, Golden State Warriors. «Conocí a Juancho en Las Rozas, porque los dos somos de allí, y los Denver lo están haciendo increíble esta temporada». Fernando está en su año Sophomore que equivale a cuarto de la ESO. «Después quiero volver a España para seguir estudiando. Sinceramente, me costó adaptarme al principio, el primer mes y medio fue muy complicado pero gracias a la familia con la que estoy en Estados Unidos y a la mía en España lo he podido sacar adelante».

Su pasión por el baloncesto comenzó a través de los videos de su padre con la selección extremeña. «Nos íbamos los sábados desde Madrid a Cáceres para que él jugara. Mi padre también estuvo en High School en Indiana y por ahí viene mi pasión por este deporte. Él me contó sus experiencias y le dije que yo también quería ir a Estados Unidos. Está siendo la mejor experiencia de mi vida». El joven center del Littleton destaca entre otros aspectos, que «mejoras muchísimo en independencia, baloncesto y a nivel académico».

También tiene palabras para María, su madre «que es la persona que más me apoya en el universo porque no es fácil estar lejos de mi familia, pero gracias a ella, a mi padre y mis hermanas estoy aquí». Y su sueño en el futuro, «jugar algún día en el baloncesto profesional». Por ilusión, esfuerzo y talento no va a quedar.