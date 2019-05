¿Un estadio? No, una caldera

Los jugadores del Club Deportivo Badajoz hacen un llamamiento a la afición para que el Nuevo Vivero vuelva a ser muy importante en un triunfo blanquinegro que les acerque al play-off de ascenso a Segunda División. Incluso si los pacenses ganan al Sevilla Atlético, el domingo a las 18.00 horas y pierde el UCAM Murcia en Marbella, el equipo de Mehdi Nafti podría celebrar su clasificación matemática.

El centrocampista David Martín advierte que «va a ser un partido complicado como todos. En el grupo IV no había jugado pero esta Segunda B es muy disputada y al final es un filial, el que lo pone más difícil desde mi punto de vista sin despreciar a los otros. Tiene a muy buenos jugadores, chavales con desparpajo, van a venir a jugar su partido y será un partido difícil pero el Nuevo Vivero será una caldera y nosotros no vamos a dejarles ni respirar».

Ante el Atlético Malagueño (4-0 hace dos semanas) hubo 11.000 espectadores y los blanquinegros esperan repetir o aumentar esta cifra. «Es un lujazo jugar en el Nuevo Vivero con el campo casi lleno porque al final el futbolista se siente más futbolista aún», declara el extremo segoviano para añadir que «son ambientes increíbles y espero que la gente nos apoye. Es un partido muy importante para todos, no sólo para nosotros sino para los aficionados también. Que sigan con la ilusión que tenemos y esperemos que se repita la cifra o que llenemos el Nuevo Vivero y sea más aún».

Los jugadores añaden que «dependemos de nosotros mismos pero sólo pensamos en conseguir los tres puntos como en la racha de siete victorias consecutivas y esperamos que el domingo sea nuestro partido y estemos todos contentos».

Trabajo y confianza

El jugador considera que el éxito del equipo subiendo diez puestos en la tabla clasificatoria «se basa en el trabajo diario, que desgraciadamente mucha gente no ve. Son muchas cosas para estar ahí, mucho sacrificio, el equipo es una piña, una familia y es lo que hace que estemos arriba, el trabajo y creer en toda la gente del club desde Angelito hasta las oficinas. Eso nos ha estado dando esos puntos y dando la vida para estar ahí. Por eso confío en el trabajo de todos con ilusión y ganas de que llegue el domingo».

De sus grandes actuaciones, mira a toda la plantilla y dice que «se ve por los compañeros que me rodean y el trabajo fantástico es de todos. Al final el jugador cuando se ve arropado por muy buenos futbolistas y un buen cuerpo técnico saca lo mejor de él, los compañeros también y eso me ha hecho seguir creciendo, ilusionado y hacer lo que más me gusta que es disfrutar del fútbol».

Respecto a la derrota en Melilla (2-1) tras 14 partidos sin perders, David Martín argumenta que «estamos tranquilos, sabíamos que era un partido difícil contra un buen rival».