Vergeles: "El público de fútbol en Extremadura no genera problemas"

Los aficionados en Extremadura pueden respirar más tranquilos desde este martes, cuando el consejero de Sanidad de la Junta de Extremadura, José María Vergeles, confirmó que pese a las restricciones excepcionales que están teniendo que aplicar en distintas poblaciones extremeñas por el aumento de contagios por coronavirus, el fútbol, de momento, no se cerrará al público.

«El público en los partidos de fútbol no está generando ningún problema en nuestra comunidad autónoma hasta la fecha. Siempre que hemos permitido público, los aficionados han ido ocupando sus butacas, cumpliendo con las medidas higiénico sanitarias, llevando las mascarillas y usando los geles hidroalcohólicos para las manos. Siempre siguiendo todas las recomendaciones. Cuando las cosas no generan problemas, no las vamos a limitar», sentenció el consejero de Sanidad.

Esta respuesta vino a colación de una pregunta sobre si habrá público en las gradas en el partido de fútbol que jugará el Moralo en Navalmoral de la Mata ante el UCAM Murcia de Copa Federación.

Vergeles también señaló que todas las imágenes que se han ido recibiendo sobre la respuesta de losa aficionados en los estadios de Extremadura han sido más que positivas y que se muestra satisfecho del alto grado de concienciación que han tenido los aficionados de este deporte en sus respectivos estadios.

Hay que recordar que ya han sido muchos los partidos que durante esta pretemporada se han jugado con público por toda Extremadura. El más reciente con numeroso público fue la gran final de la Copa Federación entre Moralo y Fuente de Cantos que tuvo lugar en el estadio municipal de Solana de los Barros.