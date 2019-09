Un Vicente Sanz sin fisuras

Llegó el primer partido en casa y también la primera derrota. El Don Benito, que se mostró intratable durante la pretemporada, no pudo contentar a su afición con el primer triunfo en liga. Aunque la imagen fue buena, y además contra uno de los equipos más potentes del grupo, no se quieren excusas. La consigna es no repetir errores pasados y convertir al Vicente Sanz en un fortín.

El Don Benito del año pasado fue un equipo difícil de ganar, pero al que también le costó ganar, sobre todo en su estadio, donde solo cosechó cuatro triunfos. Fue el tercer peor equipo en casa. Pero le salvó que como visitante fue muy regular y se convirtió en el octavo mejor.

Esta plantilla no quiere tantos apuros y el mensaje es que nadie se tiene que llevar los tres puntos. «El año pasado tuvimos que ser más fuertes en casa. Este año queríamos serlo, empezar con buen pie aquí en casa, pero se nos han escapado los primeros tres puntos. Esperemos que sean los últimos», aseguraba después del partido del domingo Gonzalo, el capitán rojiblanco.

La primera oportunidad para resarcirse llegará contra el Atlético Sanluqueño, uno de los equipos considerados como rivales directos y que el año pasado consiguió rascar un empate en Don Benito. Un equipo muy renovado pero todavía con el exinternacional español Dani Güiza, que el pasado curso ya marcó al Don Benito en ambos encuentros. Es demasiado pronto para autoimponerse presión, pero ya hay ganas de sumar de tres en tres. «Nosotros, ahora mismo, tenemos que estar tranquilos, sabíamos que contra el Cartagena iba a ser complicado puntuar, pero hemos estado cerca. Solo queda pensar en el Sanluqueño», recuerda Gonzalo.

El capitán rojiblanco cree que el equipo ha demostrado en los dos partidos de liga que está bien y que es capaz de poner en problemas a cualquiera. Destaca el buen estado de sus compañeros, tanto física como mentalmente. «En la primera parte en el Romano hicimos un esfuerzo físico muy grande, intentamos apretar arriba y eso causa un efecto negativo en el físico y mérito también del Mérida; contra el Cartagena se ha notado que el equipo iba a más, sobre todo en la segunda parte, pero ellos parecía que llevaban una marchita más y por eso están arriba».

El centrocampista dombenitense parece que sigue siendo fijo para Juan García y el domingo se estrenó marcando en esta temporada, algo a lo que resta importancia si no se traduce en puntos. «Meter un gol es una gran alegría, pero lo es más si ayuda a llevarse por lo menos un punto ante un equipo que va a estar arriba».

Los calabazones reciben el sábado al tlético Sanluqueño (20.30 horas), en uno de los partidos adelantados de la jornada. Don Benito estará de feria y la fiesta sería completa con la victoria. El mensaje en el cartel del partido hecho desde el club deja pocas dudas: «Ganar, ganar, ganar».