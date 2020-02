Viñuela y su «cariño» a Cáceres

El Villanovense llega a Cáceres en uno de sus mejores momentos de la temporada. Los serones, que enlazan tres triunfos consecutivos con cero goles encajados, han ganado en solidez e intensidad desde que cambiaron de entrenador y saben que ganar al Cacereño sería un empujón moral importante. Uno de los jugadores que mejor refleja este cambio es Fran Viñuela, el único de la plantilla que se ha puesto la camiseta del CPC.

En el fútbol extremeño no es raro ver cierta endogamia en el movimiento de jugadores entre los clubes importantes, de ahí que sea curioso que sólo un jugador de la actual plantilla serona se haya puesto la zamarra verde cacereña. Además es uno de los más jóvenes. Para Fran Viñuela (12-07-1.998, Villafranca de los Barros), el partido tiene tintes especiales. «Es un partido bonito para mí, he jugado en los dos equipos de la ciudad (antes en el Diocesano) y la verdad es que le tengo mucho cariño a la ciudad de Cáceres». En el CPC, mientras, además del entrenador, Julio Cobos, han militado en la casa serona Carlos Andújar y Borja García.

El extremo del Villanovense admite que la plantilla está con ganas porque es un partido importante, pero sigue la línea de su entrenador al señalar que eso no hace que el encuentro sea definitivo, porque quedará mucha liga. «En la ida fue un partido raro, tuvimos dos expulsiones. Sabemos que es un partido importante pero no definitivo», recuerda.

Sobre el momento del equipo, en su opinión el Villanovense llega en su mejor forma de la temporada. «Es verdad que hemos pasado por una mala racha de resultados, pero ahora llegamos bien, con todos los jugadores enchufados y nos encontramos perfectamente», afirma Viñuela, quien se lamenta de las bajas de dos hombres importantes como son Óscar y el capitán, Ángel Pajuelo (éste tenía previsto ser operado ayer por la tarde). «Oscar tiene una lesión más común en el fútbol, pero lo de Pajuelo no lo es y estamos muy preocupados por él».

Más calidad

A pesar de las ausencias cree que el equipo no va a perder nivel porque los fichajes que han llegado aumentan la calidad de una plantilla que ya era antes muy fuerte. «Le da un plus muy grande y nos viene muy bien, juegue quien juegue lo va a hacer bien». El extremo natural de Villafranca de los Barros ha visto incrementada últimamente su presencia sobre el terreno de juego y siente que está en el mejor momento de la campaña y parece que se siente más cómodo con el cambio de entrenador. «Ahora mucho mejor, me faltaba continuidad, ahora la estoy teniendo y la quiero aprovechar».

Sobre el entrenador, Javier Álvarez de los Mozos, ensalza su cercanía y destaca que le gusta escuchar al técnico en cada entrenamiento. Reconoce que el equipo ha ganado en intensidad con su llegada en relación al anterior preparador, Pepe Masegosa. «Ha cambiado un poco todo, nos pide la presión tan pérdida, que es tan importante, dominar las transiciones ataque defensa», dice el futbolista.

Viñuela y su Villanovense quieren dar el salto definitivo de confianza y juego y el domingo tienen la posibilidad en el mejor escenario posible. El primero de tres partidos en los que puede decidirse medio campeonato del Grupo XIV, con el Coria como invitado de lujo a un trío que, de momento, lidera contra pronóstico, pero con toda la humidad.