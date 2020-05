Yiyo Fernández, al «200 por cien»

El día que se promulgó el decreto del Estado de Alarma, Antonio ‘Yiyo’ Fernández (Cáceres, 12 de junio de 1991) se encontraba en el domicilio de su novia, María, en Quismondo (Toledo). Ahí sigue el arquero, siete semanas después, teletrabajando y entrenando para el que será su reto: conseguir plaza para Tokio 2021. «Estoy al 200 por 100 para ello», no duda en proclamar desde la localidad manchega, a 60 kilómetros de Madrid, ciudad donde habitualmente reside.

Yiyo Fernández, noveno en Río 2016, mejor posición de un extremeño en la anterior cita olímpica, tiene claro que su desafío sigue en pie. «Siempre he pensado en repetir la experiencia anterior a través de mejorar día a día y lograr lo que siempre dicho que es mi sueño: traer una medalla de unos juegos», afirma convencido el cacereño.

El extremeño se entrena a conciencia en Quismondo, aunque sabe que en este 2020 va a haber poca competición. «Como no sabemos qué va a quedar de ese calendario estoy preparándome para el año que viene para conseguir la plaza de Tokio y dar el mejor resultado para llevar a Extremadura y España a lo más alto posible», explica con esa confianza en sí mismo tan característica en él.

En su día a día, explica Yiyo que se levanta sobre las 7.30 para iniciar después su jornada laboral en la multinacional Sacyr, que le contrató hace ocho mes a este titulado en Ingeniería Civil. «Mi empresa me ha concedido el teletrabajo y estoy hasta las 17.30-18.00, para después ponerme a entrenar». Dice el deportista extremeño que «tengo un parapeto y también la suerte de disponer de un buen patio. Puedo tirar a 18 metros o 30 incluso. Puedo hacer diferentes ejercicios, muy cómodo, con técnica y corrigiendo puntos. Esta cuarentena me está sirviendo mucho al no tener los desplazamientos a Madrid al club a entrenar y al trabajo. Puedo maximizar el rendimiento en el laboral, el físico y el mental. Estoy dando el 200 por cien de mí mismo para conseguir esa plaza», explica Yiyo.

Y en esta perspectiva insiste con contudencia. «Voy totalmente a por la plaza del año que viene y para eso hay que darlo todo, como siempre. Después, cuando se salga del confinamiento, hay que estar lo mejor posible en lo físico y en lo mental para conseguir los objetivos», subraya el arquero cacereño.

Y en ello se piensa. «Como ya se puede hacer algo más podré mejorar con lo de correr, además de estar pendiente de cuándo se pueden usar los campos de entrenamiento para tirar a 70 metros, ya que tenemos que ir a recintos cerrados. En otros países llevan tiempo ya haciéndolo», recuerda el extremeño.

Antonio ‘Yiyo’ Fernández, pura convicción.