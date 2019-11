Zidane mira para otro lado con Bale

Después de cada concentración ataca el virus FIFA, pero para el Madrid esta vez no es por lesión (aunque James ha caído con Colombia y Lucas se rompió un dedo entrenando con el equipo), es por otro episodio de socarrona desobediencia de Bale. Sin embargo, Zidane tiene una lista de prioridades y entre ellas no está recuperar para la causa al galés. “Voy a mirar solo a lo deportivo, no lo que se dice fuera, sé que interesa a mucha gente, pero a mí, no”, argumentó Zidane.

En la línea de sus últimas ruedas de prensa, Zidane afrontó una comparecencia monográfica sobre Bale: “Considero que hacemos mucho ruido con el tema, es demasiado ya. Lo más importante es concentrarnos en el fútbol. Estamos encantados de que esté con nosotros", reflexionó. El galés se entrenó este jueves con sus compañeros después de casi un mes y medio de ausencia, con la clasificación con su selección para la Eurocopa en medio. “Cuando miras lo que ha dado Bale a este club, es uno de nuestro equipo y la gente tiene que estar con nosotros, también con él porque es uno de nosotros. Yo voy a estar siempre con los jugadores, pase lo que pase”, dijo el técnico blanco.

VISITA DE LA REAL SOCIEDAD

Zidane se fue diluyendo en las respuestas ante la redundancia de las preguntas, intentó focalizar la atención en la Real Sociedad, rival este sábado en Liga en el Bernabéu. “Solo pienso en que es un jugador importante. Voy a contar con él y todos lo sabéis, no es una novedad”, terminó diciendo sobre Bale.

La Liga regresa para el Madrid en buen momento deportivo, tras golear al Galatasaray y al Eibar, pero Zidane no podrá contar por lesión con Nacho, James y Lucas Vázquez, además de un Asensio que avanza en su larga recuperación (se le espera en febrero). Al Bernabéu llega una Real Sociedad con un gran inicio de temporada a sus espaldas bajo el liderazgo de Odegaard, el noruego cedido por el Madrid. “Es bueno para el Madrid, no mañana, pero para el futuro”, dijo Zidane.