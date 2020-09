La bolsa aplaude los resultados de Inditex y su apuesta 'on line' omnicanal

Las bolsas reaccionaron con subidas a la presentación de resultados de la multinacional textil Inditex. La apuesta estratégica de la compañía de la omnicanalidad y las buenas perspectivas de las ventas 'on line' fueron el complemento adecuado a una cifra de beneficios mayor de lo esperado por los analistas, lo que se tradujo en el 'parquet' en alzas superiores al 5% en la sesión matinal y llegaban al 8,75% a media sesión. El actual crecimiento de la venta 'on line', del 74% en el primer semestre, es una salvaguarda en el caso de que sea necesario volver a cerrar las tiendas. En el mes de abril las ventas 'on line' de Inditex subieron un 95% y todos los analistas consideran a la firma presidida por Pablo Isla capaz de liderar el mercado en este campo de acción.

Los analistas premian especialmente la diversificación geográfica de Inditex, palabra que en términos bursátiles siempre está aparejada a minimización de riesgos. Esa diversificación que también implica riesgos de cambio de divisas, gana en unos momentos de pandemia en cuestión de una vuelta a la normalidad asimétrica a nivel mundial. La globalidad de Inditex ayuda a minimizar el impacto de la crisis. La contención del virus en China, refrenda la apuesta del grupo gallego por reducir los estocs a sabiendas de que la producción mantendrá una cierta regularidad.

La contención de costes fue otro elemento alabado por los analistas, costes variables que muestran una gestión activa y confianza en el futuro. Los analistas siguen valorando la sólida posición de liquidez, con una caja 'disponible' en la que hay 4.408 millones y una posición financiera neta de 6.486 millones de euros.