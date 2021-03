Cáceres, Zaragoza, Almussafes y Vigo pelean por la gigafactoría de baterías

la llevaran a barcelona. ya lo dijo Pedrito y el rey fue para apoyarlo. Esos que no quieren ser españoles solo para lo que les interesa, seguiran explotando los recursos naturales del sur de España. Esa burguesía catalana que no se identifica con el resto de España sigue explotando a inmigrantes, para que disfruten de sus buenas carreteras, mientras nosotros vamos a trenes de la edad de piedra. Y lo peor de todo es que nuestros politicos, se callaran como unos judas para no perder su poltrona. Se les deberia de caer la cara de verguenza si salieran a la calle y mirar a sus paisanos. Sui se llevan la fabrica fuera de Extremadura , que busquen litio debajo del monte de Monserrat. Vara vete de Extremadura si te dejas llevar la fabrica y nos abres las minas en Extremadura, No llegas a Juan Carlos ni a la algura del betun. No creo que el se quedara callado, por muchas cosas malas que hizo. Pero no tenia pelos en la lengua. Ahi lo dejo.