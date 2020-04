La compraventa de vivienda no se recuperarán hasta diciembre

Unas 75.000 viviendas menos vendidas en el conjunto del año, en el mejor de los casos; algo más de 200.000 transacciones menos, en el pero de los casos. La crisis sanitaria causada por el coronavirus Covid-19 provoca un escenario recesivo en el sector inmobiliario español con un impacto, que en estos momentos ofrece una horquilla amplia, pero realmente negativa. Es escenario que se dibuja en estos momentos es el de una caída de entre el 15% y el 40% de las transacciones que se producirán en España durante el presente ejercicio, a juicio de Sociedad de Tasación.

El consejero delegado de la tasadora, Juan Fernández-Aceytuno ha señalado este miércoles que un "escenario razonable de caída puede estar en torno al 25%%, como han apuntado otros agentes del sector. Ese porcentaje sobre un total de poco más de 500.000 transacciones realizadas durante el 2019, supone una caída de las ventas de 125.000 viviendas, lo que abunda en una crisis profunda para sector inmobiliario, aunque, señala Fernández-Aceytuno, que la recuperación también se espera que sea relativamente rápida. "Puede que volvamos al ritmo de ventas que hemos dejado atrás en el mes de diciembre de esta año", ha comentado en una telerueda de prensa para presentar los datos del sector del 2019.

La ralentización de la tendencia registrada a finales el pasado año se ha acentuado durante el 2020 y particularmente durante el mes de marzo. "Todavía se han realizado operaciones por las hipotecas de particulares solicitadas que han permitido hacer tasaciones. Tienen un contrato de arras y quieren cerrar la operación lo antes posible. Pero a finales de marzo, se han parado en seco las tasaciones", ha comentado el responsable de la tasadora.

Caída inevitable

La caída del sector es inevitable, hasta el punto de que a la situación le queda como anillo al dedo la canción de Sabina, '¿Quién me ha robado el mes de abril?'. Y, seguramente, el mes de mayo también. "Puede que los primeros síntomas de recuperación se aprecien en junio, julio y agosto y no se hagan más visibles hasta el último trimestre del año", ha comentado. Lo que quiere decir que el 'agujero' de la uve de la recuperación no se va a cerrar por lo menos hasta diciembre en cuanto al ritmo de ventas. La recuperación tendrá forma de V, pero el tramo de salida tendrá una tendencia más horizontal.

Ese es el dibujo que han mostrado la reacción de la economía en crisis pandémicas anteriores. La Sociedad de Tasación ha comparado como han evolucionado los mercados inmobiliarios de la crisis del SARS y en la actual pandemia del coronavirus en China. En ambos casos, se produjo un parón vertical de las ventas, mucho más que de los precios que, aunque ligeramente a la baja, cayeron mucho menos que las transacciones, y una recuperación posterior, relativamente rápida, pero no tanto como la caída. "En China, las grandes ciudades con mayor demanda, son a las que más rápidamente recuperan el ritmo de actividad y de precios porque la oferta es limitada", explica Fernández-Aceytuno, Ese es el espejo en que pueden mirarse los mercados de ciudades como Madrid y Barcelona.

La vuelta del sector a una nueva realizada estará muy condicionada a cómo se produzca la salida sanitaria de esta crisis --"las personas tienen que tener claro si puede transmitir o no el virus cuando haya pasado la tempestad. En China, los amigos aún siguen sin encontrarse porque no todos ha podido hacerse el test", explica el responsable de la tasadora. El otro factor será la recuperación rápida del empleo. Dos de los tres millones que pueden sumarse a las listas del paro corresponden a ertes. "Volverán a trabajar", vaticina Fernández-Aceytuno. Habrá qué ver qué ocurre con el otro millón.