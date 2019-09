Marc Soler, de 21 Buttons: "La publicidad del futuro es convertir al usuario en prescriptor"

Marc Soler es cofundador, junto a Jaime Farres, de 21 Buttons, una red social en formato 'app' donde los amantes de la moda pueden encontrar, descubrir y comprar prendas y complementos.

-¿Cómo surgió la idea?

-Hace casi cuatro años que empezamos con el proyecto. Los dos fundadores estábamos trabajando en McKinsey en Madrid, y detectamos una necesidad en el mercado de conectar la inspiración social con la compra. Hoy en día, más del 50% de lo que se compra on line es gracias a la inspiración social, es decir, ven algo en Twitter, Youtube, Snapchat o Instagram que les gusta y quieren comprar. Pero en cambio, la experiencia de compra en esos sitios es poco cómoda. Vimos la posibilidad de hacer ese proceso más eficiente y así nació 21 Buttons.

-¿Cómo se definen?

-Somos una plataforma end to end, desde la inspiración a la compra, que queremos posicionarnos como líderes en moda. Queremos lograr algo similar a lo que han conseguido Spotify o Netflix, que cuando uno piensa en música o cine, piensa en esas empresas. Pues lo mismo queremos para la ropa: ¿tienes una boda y no sabes qué ponerte? ¿No sabes cómo combinar una prenda que tienes en el armario? ¿Qué puedo comprarme para la vuelta al cole? Todo ello lo puedes encontrar en 21 Buttons. No somos un Instagram de la moda, sino un lugar donde puedes encontrar cualquier producto, buscar conjuntos por talla o colores, y que cualquier marca esté presente. En Amazon o Zalando solo hay algunas marcas, pero nosotros tenemos más de 1.000.

-¿Cuál es el perfil de sus usuarios?

-Al ser un producto tecnológico, el usuario joven es el más habitual, pero va trascendiendo. Nuestro usuario típico es una mujer de entre 18 y 30 años, pero estamos ampliando el objetivo y cambia día a día.

-¿Solo hay adictos a la moda?

-No tiene por qué. Queremos que tanto a los freaks de la moda como los que de tanto en cuando compran ropa usen 21 Buttons.

-¿En qué mercados están presentes?

-Estamos ya en 12 países. Los principales mercados son España, Italia, Reino Unido y Alemania. Hace seis meses lanzamos Francia, un mercado que está yendo extraordinariamente bien y donde después de Instagram, Facebook y Snapchat, somos los que más hemos crecido en los últimos seis meses. También lanzamos Bélgica y Austria, y después, hemos ido a buscar mercados con variables similares a Francia. Tras un análisis, decidimos lanzar en Brasil, México, Rusia y Turquía. Nuestra idea es seguir creciendo internacionalmente.

-¿Qué nuevos mercados abrirán?

-No podemos decir nada aún, pero nuestro plan es multiplicar por tres la base de usuarios cada año.

-¿Y cuántas oficinas tienen?

-Tenemos oficinas en NuevaYork, Londres, París y Berlín. Creceremos según vayan los lanzamientos en los países, y donde haya más mercado, abriremos también oficina.

-¿Y cuántos empleados son?

-Somos unos 170 empleados. De estos, 150 están en Barcelona, de unas 25 nacionalidades diferentes.

-Ha citado Instagram, Snapchat, Facebook... ¿son su competencia?

-Los cito porque más que competidores, somos complementarios, pues damos una solución a los usuarios que nunca encontrarán en esas plataformas precisamente porque son generalistas y la moda no es su objetivo principal.

-¿Cómo hacen negocio?

-De dos formas. Por un lado, con las ventas directas que se generan dentro de la plataforma; por el otro, de campañas de lo que llamamos la publicidad del futuro. Creemos que la publicidad del futuro no son banners, no es publicidad directa de la marca al usuario, sino que es la publicidad del usuario al usuario, es decir, que los usuarios se conviertan en los prescriptores.

-¿Qué cambios tendrá la app?

-Por ejemplo, el vídeo. Estamos buscando un formato de vídeo más ad hoc a la moda. También trabajamos en la inteligencia artificial.

-¿Necesitarán buscar más capital?

-Hemos levantado unos 35 millones. Estamos cómodos y no lo necesitamos en el corto plazo.