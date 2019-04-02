13:51 h. TRABAJO
Oferta de empleo público 2019: Lista completa de plazas para oposiciones
La oferta de empleo público cuenta con un total de 33.793 plazas, según detalla el Boletín Oficial del Estado (BOE)
EL PERIÓDICO
02/04/2019
El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este 2 de abril los decretos que desarrollan la oferta de empleo público para el 2019, que cuenta con un total de 33.793 plazas para las que se abrirán oposiciones.
Esta es la lista completa de plazas por categoría y el número de vacantes detalladas en los anexos de los decretos:
ANEXO I: Administración General del Estado / Personal Funcionario / Subgrupo A1 / Cuerpos de la Administración del Estado
ABOGADOS DEL ESTADO: 25ARQUITECTOS DE LA HACIENDA PÚBLICA: 44ASTRÓNOMOS: 6CARRERA DIPLOMATICA: 37ESPECIAL FACULTATIVO DE MARINA CIVIL: 10FACULTATIVO DE ARCHIVEROS, BIBLIOTECARIOS Y ARQUEOLOGOS (ARCHIVOS): 23FACULTATIVO DE ARCHIVEROS, BIBLIOTECARIOS Y ARQUEOLOGOS (BIBLIOTECAS): 11FACULTATIVO DE CONSERVADORES DE MUSEOS: 41FACULTATIVO DE SANIDAD PENITENCIARIA: 40FARMACEUTICOS TITULARES: 57INGENIEROS AERONAUTICOS: 80INGENIEROS AGRÓNOMOS DEL ESTADO: 53INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS DEL ESTADO: 58INGENIEROS DE MINAS DEL ESTADO: 10INGENIEROS DE MONTES DE LA HACIENDA PÚBLICA: 5INGENIEROS DE MONTES DEL ESTADO: 13INGENIEROS GEÓGRAFOS: 13INGENIEROS INDUSTRIALES DEL ESTADO: 40INGENIEROS NAVALES: 13INSPECTORES DEL SOIVRE: 9MEDICOS TITULARES: 31NACIONAL VETERINARIO: 54PROFESORES QUÍMICOS DE LABORATORIO DE ADUANAS: 3SUPERIOR DE ADMINISTRADORES CIVILES DEL ESTADO: 65SUPERIOR DE ESTADÍSTICOS DEL ESTADO: 31SUPERIOR DE GESTIÓN CATASTRAL: 16SUPERIOR DE INSPECTORES DE HACIENDA DEL ESTADO: 146SUPERIOR DE INSPECTORES DE SEGUROS DEL ESTADO: 14SUPERIOR DE INSPECTORES DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL: 45SUPERIOR DE INTERVENTORES Y AUDITORES DEL ESTADO: 20SUPERIOR DE METEOROLOGOS DEL ESTADO: 11SUPERIOR DE TÉCNICOS COMERCIALES Y ECONOMISTAS DEL ESTADO: 19 SUPERIOR DE TÉCNICOS DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS: 52SUPERIOR DE VIGILANCIA ADUANERA, ESP. DE INVESTIGACIÓN: 7SUPERIOR DE VIGILANCIA ADUANERA, ESP. DE NAVEGACIÓN: 5SUPERIOR DE VIGILANCIA ADUANERA, ESP. DE PROPULSIÓN: 5SUPERIOR SISTEMAS Y TECNOLOG. INFORMACION ADMON. DEL ESTADO: 100TRADUCTORES INTÉRPRETES: 24VETERINARIOS TITULARES: 7
Cuerpos y Escalas de la Administración de la Seguridad Social
SUP. ACTUARIOS, ESTAD. Y ECONOMISTAS S.S. ESCALA ACTUARIOS: 4SUP. ACTUARIOS, ESTAD. Y ECONOMISTAS S.S. ESCALA ESTAD. Y ECONOM.: 5SUPERIOR DE INTERVENTORES Y AUDITORES DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL: 10SUPERIOR DE LETRADOS DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL: 20SUPERIOR DE TECNICOS DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL: 83
Escalas de Organismos Autónomos
CIENTIFICOS SUPERIORES DE LA DEFENSA: 40CIENTIFICOS TITULARES DE ORGANISMOS PUBLICOS DE INVESTIGACION: 160INVESTIGADORES CIENTIFICOS DE ORGANISMOS PUBLICOS DE INVESTIGACION: 22MEDICOS-INSPECTORES C.INSPECCION SANITARIA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL: 13PROFESORES DE INVESTIGACION DE ORGANISMOS PUBLICOS DE INVESTIGACION: 8SUPERIOR DE TECNICOS DE TRAFICO: 10TEC. FACULTATIVOS SUPERIORES OO.AA. MINIS. FOMENTO. Esp: TRANSPORTE AÉREO: 6TEC. FACULTATIVOS SUPERIORES OO.AA. MINISTERIO DE FOMENTO: 11TECNICA DE GESTION DE ORGANISMOS AUTONOMOS (Esp. Empleo): 35TÉCNICA DE GESTIÓN DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS, ESP. SANIDAD Y CONSUMO: 80TECNICOS FACULTATIVOS SUPERIORES OO.AA. DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION: 9TECNICOS FACULTATIVOS SUPERIORES OO.AA. DEL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE: 50TECNICOS SUPERIORES ESPECIALIZADOS DE ORGANISMOS PUBLICOS DE INVESTIGACION: 104TITULADOS SUPERIORES DE OO.AA. DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO: 18TITULADOS SUPERIORES DEL INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO: 28
Subgrupo A20/ Cuerpos de la Administración del Estado
ARQUITECTOS TECNICOS AL SERVICIO DE LA HACIENDA PUBLICA: 33AYUDANTES DE ARCHIVOS, BIBLIOTECAS Y MUSEOS: 109DIPLOMADOS COMERCIALES DEL ESTADO: 17DIPLOMADOS EN ESTADISTICA DEL ESTADO: 56DIPLOMADOS EN METEOROLOGIA DEL ESTADO: 25EJECUTIVO DEL S.V.A., ESPECIALIDAD DE COMUNICACIONES: 7EJECUTIVO DEL S.V.A., ESPECIALIDAD DE NAVEGACIÓN: 15EJECUTIVO DEL S.V.A., ESPECIALIDAD DE PROPULSIÓN: 15ENFERMEROS DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS: 52GESTION DE LA ADMINISTRACION CIVIL DEL ESTADO: 781GESTION DE SISTEMAS E INFORMATICA DE LA ADMON. DEL ESTADO: 280INGENIEROS TECNICOS AERONAUTICOS: 30INGENIEROS TECNICOS DE ARSENALES DE LA ARMADA: 17INGENIEROS TECNICOS DE OBRAS PUBLICAS: 44INGENIEROS TECNICOS EN ESPECIALIDADES AGRICOLAS: 5INGENIEROS TECNICOS EN TOPOGRAFIA: 27INGENIEROS TECNICOS FORESTALES: 7INGENIEROS TECNICOS FORESTALES AL SERV.DE HACIENDA PUBLICA: 5SUBINSPECTORES LABORALES - ESCALA DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL: 55SUBINSPECTORES LABORALES - ESCALA DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL: 60TECNICO DE AUDITORIA Y CONTABILIDAD: 92TECNICO DE GESTION CATASTRAL: 16TECNICO DE HACIENDA: 439
Cuerpos y Escalas de la Administración de la Seguridad Social
GESTION DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL: 150GESTIÓN DE LA ADMÓN. DE LA S.S., ESP.AUDITORÍA Y CONTABILIDAD: 40
Escalas de Organismos Autónomos
E.TIT.ESCUELAS TECNICAS GRADO MEDIO OO.AA.MINISTERIO FOMENTO, ESP. OPERACIONES AEREAS: 12GESTIÓN DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS, ESP.SANIDAD Y CONSUMO: 28TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ORGANISMOS PUBLICOS DE INVESTIGACION: 69TIT.ESCUELAS TECNICAS GRADO MEDIO OO.AA. DEL MAPA: 25TIT.ESCUELAS TECNICAS GRADO MEDIO OO.AA.MINISTERIO FOMENTO: 4TITULADOS ESCUELAS TECNICAS DE GRADO MEDIO DE OO.AA. DEL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE: 30
Subgrupo C1 / Cuerpos de la Administración del Estado
AGENTES DEL S.V.A., ESPECIALIDAD MARÍTIMA: 80AUXILIAR ARCHIVOS, BIBLIOTECAS Y MUSEOS OO.AA. DEL MCU: 20AYUDANTES DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS: 900GENERAL ADMINISTRATIVO ADMÓN.EST., ESP. AGENTES HACIENDA PÚBLICA: 400GENERAL ADMINISTRATIVO ADMÓN.EST., ESP. ESTADISTICA: 22GENERAL ADMINISTRATIVO DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO: 1.089GENERAL ADMINISTRATIVO DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO (Esp.Tráfico): 40OBSERVADORES DE METEOROLOGIA DEL ESTADO: 34TECNICOS AUXILIARES DE INFORMATICA DE LA ADMON. DEL ESTADO: 460TECNICOS ESPECIALISTAS EN REPRODUCCION CARTOGRAFICA: 13
Escalas de Organismos Autónomos
AGENTES MEDIOAMBIENTALES DE OO.AA. DEL M. MEDIO AMBIENTE: 30AUXILIAR ARCHIVOS, BIBLIOTECAS Y MUSEOS OO.AA. DEL MCU: 30AYUDANTES DE INVEST. DE LOS OO.PUBLICOS DE INVESTIGACION: 133
Subgrupo C2 Cuerpos de la Administración del Estado 11
GENERAL AUXILIAR DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO: 872OFICIALES DE ARSENALES DE LA ARMADA: 44
Personal Laboral
C.C. AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA: 111C.C. BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO: 2C.C. CONSEJO ADMON. PATRIMONIO NACIONAL: 35I C.C. DE LOS BUQUES DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA: 6 PERSONAL LABORAL CONVENIO ÚNICO: 1.834PERSONAL LABORAL FUERA DE CONVENIO I.M.S.E.R.S.O: 7PERSONAL LABORAL FUERA DE CONVENIO II.PP.: 5PERSONAL LABORAL FUERA DE CONVENIO INAEM (Profesores de Orquesta): 12PERSONAL LABORAL FUERA DE CONVENIO ISM (Médicos de Sanidad Marítima): 7
Entes Públicos Personal Laboral
CENTROS UNIVERSITARIO DE LA DEFENSA: 4COMISION NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA: 10COMISION NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES (CNMV): 9CONSORCIO DE LA ZONA ESPECIAL CADIZ.: 1CONSORCIO DE LA ZONA ESPECIAL CANARIA.: 1CONSORCIO DE LA ZONA ESPECIAL SANTANDER: 1CONSORCIO DE LA ZONA ESPECIAL VIGO: 2INSTITUTO CERVANTES: 6MUSEO NACIONAL DEL PRADO: 25PUERTOS DEL ESTADO Y AUTORIDADES PORTUARIAS: 150SOCIEDAD ESTATAL DE PARTICIPACIONES INDUSTRIALES: 3
ANEXO II / Acceso libre / Personal de la Administración de Justicia
CUERPO DE LETRADOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA: 54CUERPO DE MÉDICOS FORENSES: 11CUERPO DE GESTIÓN PROCESAL Y ADMINISTRATIVA: 211CUERPO DE TRAMITACIÓN PROCESAL Y ADMINISTRATIVA: 203AUXILIO JUDICIAL: 205
Plazas que corresponden al Ministerio de Justicia
CUERPO DE LETRADOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA: 54CUERPO DE GESTIÓN PROCESAL Y ADMINISTRATIVA: 25CUERPO DE TRAMITACIÓN PROCESAL Y ADMINISTRATIVA: 31AUXILIO JUDICIAL: 15
Plazas que corresponden a CC.AA. Por traspaso de medios personales
CUERPO DE MÉDICOS FORENSES: 11CUERPO DE GESTIÓN PROCESAL Y ADMINISTRATIVA:186CUERPO DE TRAMITACIÓN PROCESAL Y ADMINISTRATIVA:172AUXILIO JUDICIAL:190
Promoción Interna Personal de la Administración de Justicia
CUERPO DE LETRADOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA: 23CUERPO DE GESTIÓN PROCESAL Y ADMINISTRATIVA: 87CUERPO DE TRAMITACIÓN PROCESAL Y ADMINISTRATIVA: 86
Plazas que corresponden al Ministerio de Justicia
CUERPO DE LETRADOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA: 23CUERPO DE GESTIÓN PROCESAL Y ADMINISTRATIVA: 10CUERPO DE TRAMITACIÓN PROCESAL Y ADMINISTRATIVA: 13
Plazas que corresponden a CC.AA. Por traspaso de medios personales
CUERPO DE GESTIÓN PROCESAL Y ADMINISTRATIVA: 77CUERPO DE TRAMITACIÓN PROCESAL Y ADMINISTRATIVA: 73
ANEXO III / Personal del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte Personal funcionario / Subgrupo A2 / Cuerpos de la Administración del Estado
MAESTROS: 53
ANEXO IV / Escalas de Funcionarios de Administración Local con Habilitación de Carácter Nacional Acceso libre
SUBESCALA DE INTERVENCIÓN-TESORERÍA CATEGORÍA DE ENTRADA: 85SUBESCALA DE SECRETARÍA CATEGORÍA DE ENTRADA: 15SUBESCALA DE SECRETARÍA-INTERVENCIÓN: 200
Promoción interna
Por cambio de categoría, dentro de la subescala:SUBESCALA DE INTERVENCIÓN-TESORERÍA CATEGORÍA SUPERIOR: 30SUBESCALA DE SECRETARÍA CATEGORÍA SUPERIOR: 50Por cambio de subescala:SUBESCALA DE INTERVENCIÓN-TESORERÍA CATEGORÍA DE ENTRADA: 105SUBESCALA DE SECRETARÍA CATEGORÍA DE ENTRADA: 15
ANEXO V / Plazas personal estatutario Red hospitalaria del Ministerio de Defensa
Acceso libre
PERSONAL: 50
Promoción interna
PERSONAL: 4
Instituto Nacional de Gestión Sanitaria Acceso libre
PERSONAL: 37
ANEXO VI / PROMOCIÓN INTERNA
Administración General del Estado / Personal funcionario / Subgrupo A1 / Cuerpos de la Administración del Estado
ARQUITECTOS DE LA HACIENDA PÚBLICA: 4FACULTATIVO DE ARCHIVEROS, BIBLIOTECARIOS Y ARQUEOLOGOS (ARCHIVOS): 6FACULTATIVO DE ARCHIVEROS, BIBLIOTECARIOS Y ARQUEOLOGOS (BIBLIOTECAS): 5FACULTATIVO DE CONSERVADORES DE MUSEOS: 2INGENIEROS AERONAUTICOS: 2INGENIEROS AGRÓNOMOS DEL ESTADO: 1INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS DEL ESTADO: 4INGENIEROS DE MINAS DEL ESTADO: 1INGENIEROS DE MONTES DEL ESTADO: 2INGENIEROS GEÓGRAFOS: 1INSPECTORES DEL SOIVRE: 1SUPERIOR DE ADMINISTRADORES CIVILES DEL ESTADO: 5SUPERIOR DE ESTADÍSTICOS DEL ESTADO: 7SUPERIOR DE GESTIÓN CATASTRAL: 8SUPERIOR DE INSPECTORES DE HACIENDA DEL ESTADO: 50SUPERIOR DE INSPECTORES DE SEGUROS DEL ESTADO: 8SUPERIOR DE INSPECTORES DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL: 10SUPERIOR DE INTERVENTORES Y AUDITORES DEL ESTADO: 25SUPERIOR DE METEOROLOGOS DEL ESTADO: 2SUPERIOR DE TÉCNICOS COMERCIALES Y ECONOMISTAS DEL ESTADO: 3SUPERIOR DE TÉCNICOS DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS 19 1 20SUPERIOR DE VIGILANCIA ADUANERA, ESP. DE INVESTIGACIÓN: 7SUPERIOR DE VIGILANCIA ADUANERA, ESP. DE NAVEGACIÓN: 5SUPERIOR DE VIGILANCIA ADUANERA, ESP. DE PROPULSIÓN: 5SUPERIOR SISTEMAS Y TECNOLOG.INFORMACION ADMON.DEL ESTADO: 30TRADUCTORES INTÉRPRETES: 20
Cuerpos y Escalas de la Administración de la Seguridad Social
SUPERIOR DE INTERVENTORES Y AUDITORES DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL: 7SUPERIOR DE TECNICOS DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL: 55
Escalas de Organismos Autónomos
CIENTIFICOS SUPERIORES DE LA DEFENSA: 9CIENTIFICOS TITULARES DE ORGANISMOS PUBLICOS DE INVESTIGACION: 30INVESTIGADORES CIENTIFICOS DE ORGANISMOS PUBLICOS DE INVESTIGACION: 108PROFESORES DE INVESTIGACION DE ORGANISMOS PUBLICOS DE INVESTIGACION: 54SUPERIOR DE TECNICOS DE TRAFICO: 5TEC. FACULTATIVOS SUPERIORES OO.AA. MINIS. FOMENTO. Esp: TRANSPORTE AÉREO: 2TEC. FACULTATIVOS SUPERIORES OO.AA. MINISTERIO DE FOMENTO: 6TECNICA DE GESTION DE ORGANISMOS AUTONOMOS: 104TECNICA DE GESTION DE ORGANISMOS AUTONOMOS (Esp. Empleo): 22TECNICOS FACULTATIVOS SUPERIORES OO.AA. DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION: 5TECNICOS FACULTATIVOS SUPERIORES OO.AA. DEL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE: 20TECNICOS SUPERIORES ESPECIALIZADOS DE ORGANISMOS PUBLICOS DE INVESTIGACION: 45
Subgrupo A2 / Cuerpos de la Administración del Estado
ARQUITECTOS TECNICOS AL SERVICIO DE LA HACIENDA PUBLICA: 2AYUDANTES DE ARCHIVOS, BIBLIOTECAS Y MUSEOS: 24DIPLOMADOS EN ESTADISTICA DEL ESTADO: 10DIPLOMADOS EN METEOROLOGIA DEL ESTADO: 4EJECUTIVO DEL S.V.A., ESPECIALIDAD DE INVESTIGACIÓN: 14EJECUTIVO DEL S.V.A., ESPECIALIDAD DE NAVEGACIÓN: 11EJECUTIVO DEL S.V.A., ESPECIALIDAD DE PROPULSIÓN: 11ESPECIAL DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS: 40GESTION DE LA ADMINISTRACION CIVIL DEL ESTADO: 1.050GESTION DE SISTEMAS E INFORMATICA DE LA ADMON. DEL ESTADO: 200INGENIEROS TECNICOS DE ARSENALES DE LA ARMADA: 2INGENIEROS TECNICOS DE OBRAS PUBLICAS: 2INGENIEROS TECNICOS EN TOPOGRAFIA: 2SUBINSPECTORES LABORALES - ESCALA DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL: 10TECNICO DE AUDITORIA Y CONTABILIDAD: 5TECNICO DE GESTION CATASTRAL: 10TECNICO DE HACIENDA: 130
Cuerpos y Escalas de la Administración de la Seguridad Social
GESTION DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL: 131GESTIÓN DE LA ADMÓN. DE LA S.S., ESP.AUDITORÍA Y CONTABILIDAD: 5
Escalas de Organismos Autónomos
TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ORGANISMOS PUBLICOS DE INVESTIGACION: 37TIT.ESCUELAS TECNICAS GRADO MEDIO OO.AA. DEL MAPA: 5TIT.ESCUELAS TECNICAS GRADO MEDIO OO.AA.MINISTERIO FOMENTO: 1TITULADOS ESCUELAS TECNICAS DE GRADO MEDIO DE OO.AA. DEL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE: 21
Subgrupo C1 / Cuerpos de la Administración del Estado
GENERAL ADMINISTRATIVO ADMÓN.EST., ESP. AGENTES HACIENDA PÚBLICA: 130GENERAL ADMINISTRATIVO ADMÓN.EST., ESP. ESTADISTICA: 65GENERAL ADMINISTRATIVO DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO: 2.950GENERAL ADMINISTRATIVO DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO (Esp.Tráfico): 50MAESTROS DE ARSENALES DE LA ARMADA: 4TECNICOS AUXILIARES DE INFORMATICA DE LA ADMON. DEL ESTADO: 105
Cuerpos y Escalas de la Administración de la Seguridad Social
ADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL: 300
Escalas de Organismos Autónomos
AGENTES MEDIOAMBIENTALES DE OO.AA. DEL M. MEDIO AMBIENTE: 120AUXILIAR ARCHIVOS, BIBLIOTECAS Y MUSEOS OO.AA. DEL MCU: 5AYUDANTES DE INVEST. DE LOS OO.PUBLICOS DE INVESTIGACION: 31
Subgrupo C2 / Cuerpos de la Administración del Estado
1146 GENERAL AUXILIAR DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO: 1.500
Personal Laboral
C.C. AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA: 120C.C. CONSEJO ADMON. PATRIMONIO NACIONAL: 27PERSONAL LABORAL CONVENIO ÚNICO: 510
ANEXO VII
Consejo General del Poder Judicial Acceso libre
LETRADOS DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL: 5
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