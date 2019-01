Presupuestos con gafas 2030

El Proyecto de Presupuestos Generales del Estado puede leerse de muchas maneras y una de ellas es hacerlo por la vía de la sostenibilidad, es decir, hasta qué punto el dinero público presupuestado garantiza las necesidades actuales sin comprometer las de las generaciones futuras. Y esa fue la pregunta que se hizo el equipo de la Alta Comisionada del Gobierno para la Agenda 2030, Cristina Gallach, y a la que respondió este lunes en comisión parlamentaria con una cifra: 32.529 millones de euros.

Esa es la cantidad que incluyen las partidas de los capítulos 4 dedicada a las inversiones- y 7 -transferencias corrientes, es decir, subvenciones y otras ayudas- de los presupuestos vinculadas directamente con los conocidos Objetivos para el Desarrollo Sostenible (ODS), enunciados por las Naciones Unidas en el año 2015, y que van desde la eliminación de la pobreza hasta combatir el cambio climático, la educación, la igualdad de la mujer, la defensa del medio ambiente o el diseño de las ciudades.

Según la Alta Comisionada, "todos y cada uno de los ministerios tiene partidas económicas destinadas a alguno de los objetivos y metas de la agenda 2030", siendo el ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, el que más aporta a la cuantía total. Por programas, se han identificado 141 programas con 524 actuaciones relacionadas con estos 17 objetivos, de los cuales destaca el ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social con 72 acciones.

El 47% contra la desigualdad

En concreto, de los más de 32.000 millones de euros, un 47% se destina a acciones enmarcadas dentro del objetivo 10 de lucha contra la desigualdad. "Se trata de uno de los grandes objetivos de los presupuestos del Gobiern", señaló Gallarch que añadió que a este fin se dedican 63 acciones en nueve ministerios por más de 15.000 millones de euros. "La lucha contra la desigualdad, igual que contra la pobreza, ha de verse desde una visión multidimensional, no hablamos solo de economía sino también de cohesión social e igualdad de derechos. No podemos pretender avanzar si no somos capaces de adoptar políticas fiscales, salariales y de protección social que permitan que cada persona pueda desarrollar un proyecto de vida digno", defendió.

La Alta Comisionada enumeró la revalorización de las pensiones, el aumento del salario mínimo profesional, el aumento de la cuantía de las becas y del número de beneficiarios, el seguro de desempleo a quienes buscan empleo o la recuperación del subsidio de desempleo para los mayores de 52 en años situación de riesgo de exclusión social como "ejemplos claros y significativos" de que este proyecto de presupuestos "atiende a este objetivo irrenunciable" que es evitar la desigualdad.

Crecimiento inclusivo y medioambiente

Si al objetivo 10 se suman las partidas dedicadas a los objetivos 4 y 8 el resultado muestra que 7 de cada 10 euros de los presupuestos están dedicados a la lucha contra desigualdad, la educación y el trabajo digno, es decir, 24.000 millones de euros.

Además, Gallach también destacó la acción del ministerio para la Transición Ecológica con 47 acciones en 11 ODS y sin limitarse solo a acciones medioambientales sino a través de una acción global "por una transición económica justa", dijo. Así como 6.000 millones relacionados con los primeros cinco ODS, es decir, fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar social, educación de calidad e igualdad de género, y 9.000 millones dedicados al crecimiento económico e inclusivo a través de los ODS 8,9 y 11.

Sobre el objetivo 17, 'las alianzas', Gallach aseguró que el Gobierno tiene en marcha alianzas tanto con las empresas públicas como con las privadas.