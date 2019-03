Renault, Nissan y Mitsubishi crean un consejo liderado por Senard (Renault)

La Alianza Renault-Nissan-Mitsubishi creará un nuevo consejo operativo que supervisará el gobierno y las operaciones de las tres marcas. Así lo han decidido los máximos responsables de las tres compañías implicadas. Según ha informado la misma alianza en un comunicado tras una reunión mantenida en la sede de Nissan en Yokohama. Jean-Dominique Senard, presidente de Renault, estará al mando del consejo, del que también formarán parte Hiroto Saikawa, CEO de Nissan, Osamu Masuko, CEO de Mitsubishi y Thierry Bolloré, CEO de la marca francesa.

El acuerdo ha sido firmado por los cuatro directivos con el objetivo de crear un órgano que refuerce las bases de la colaboración para asegurar un futuro existoso y una toma de decisiones más equilibrada entre las tres partes implicadas. Según ha confirmado la alianza, esta toma de decisiones será ''consensuada'' y siempre orientada a mejorar las condiciones del grupo.

UNA NUEVA ALIANZA TRAS EL 'CASO GHOSN'



Esta reestructuración de la Alianza Renault-Nissan-Mitsubishi llega tras el escándalo provocado por la detención de Carlos Ghosn, expresidente de las tres marcas y la propia alianza, por supuestamente haber declarado a la baja su compensación en Nissan con una diferencia de 72 millones de euros, además de cubrir inversiones personales con dinero de la firma japonesa y, como descubrió Renault hace unas semanas, pagar algunos costes de su boda con capital de la marca francesa.

Aunque Ghosn pidió permiso para participar en la reunión de este martes en la que se ha tomado la decisión de la creación del nuevo consejo tras salir de la cárcel, el Tribunal del Distrito de Tokio consideró que no podía acudir para no violar una de las condiciones de su libertad provisional: no mantener contacto con figuras implicadas en su caso.

Este nuevo consejo pretende recuperar el equilibrio de poder entre los tres fabricantes y evitar la acumulación de poder en una sola figura. No obstante, las compañías reconocen que la alianza fue "extremadamente fructífera en el pasado", bajo el mando de Ghosn, y que este cambio es "un paso adelante" para "mejorar y reforzar la alianza en el futuro".

Como adelantó Renault el pasado lunes, el nuevo consejo no afectará a la estructura de participación cruzada de la alianza pero sí sustituirá las asociaciones estratégicas con sede en Holanda Renault-Nissan BV y Nissan-Mitsubishi BV, mediante las que la alianza potenciaba sus sinergias. El consejo se reunirá cada mes en Tokio o París para revisar la situación del grupo y tomar decisiones.