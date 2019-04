El abogado de Forn, sobre Marchena: 'Hace un papel espectacular, ejemplar'

Xavier Melero, abogado de Joaquim Forn, ha loado esta mañana en una entrevista en Catalunya Ràdio el papel del juez Manuel Marchena en el juicio del 'procés'. El letrado del 'exconseller' de Interior ha considerado que está teniendo un papel "espectacular, ejemplar" y que está actuando "correctamente" desde el punto de vista procesal. "Ha tomado alguna decisión controvertida, discutible, pero, en general, yo creo que lo está haciendo muy bien", ha sentenciado Melero.

El abogado ha comentado en la entrevista que prevé que el juicio dure hasta junio y que haya sentencia en octubre o noviembre. Melero ha explicado también que ha planteado a la Fiscalía que ambas partes renuncien a testigos para acortar el juicio, para que las comparecencias de los policías y de ciudadanos que votaron el 1-O no tienen "ninguna relevancia". El abogado de Forn ha recordado que sus testigos no tienen importancia en el procedimiento del Tribunal Supremo, y que el propio Marchena ya dijo que los informes policiales no tenían naturaleza de prueba. En lo que se refiere a su defendido, ha dicho que confía en la "absolución por rebelión y sedición".