La APM pide a Sánchez que no limite las preguntas

La Asociación de la Prensa de Madrid (APM) reclama al presidente en funciones y candidato socialista, Pedro Sánchez, que suprima la limitación de preguntas en las ruedas de prensa y comparecencias gubernamentales. Los periodistas y los medios tienen la función de mantener informados a los ciudadanos en cumplimiento del mandato constitucional del derecho a la información.

El deber de los responsables políticos es someterse al escrutinio de la opinión pública a través de los medios de comunicación, en el marco del respeto a la libertad de expresión y a dicho derecho de información. La limitación de preguntas, o eliminación de las mismas, en las ruedas de prensa y comparecencias gubernamentales obstaculizan dicha misión, como ocurrió el 11 de diciembre en La Moncloa, cuando Sánchez compareció ante la prensa tras ser propuesto por el rey como candidato a la investidura y admitir solo dos preguntas, que debieron ser pactadas entre los periodistas concurrentes.

COMPARECENCIAS SIN PREGUNTAS

La APM lleva años denunciando las ruedas de prensa sin preguntas, no solamente de los sucesivos Gobiernos, sino también de cualquier partido político o fuente informativa y está dispuesta a intensificar su campaña #sinpreguntasnocobertura, en la que se exhorta a los periodistas a no acudir a actos informativos que no admitan preguntas. Para tratar este asunto, la APM ha solicitado hoy una reunión con el secretario de Estado de Comunicación, Miguel Ángel Oliver.