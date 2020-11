Arrimadas empuja a Sánchez a decidirse entre Cs y ERC para los Presupuestos

En la última semana del año el Congreso podría aprobar de manera definitiva los Presupuestos Generales del Estado para el 2021. Hasta esa fecha queda poco más de un mes e Inés Arrimadas ha presionado a Pedro Sánchez a que saque de dudas a todo el hemiciclo sobre si buscará el apoyo de ERC o de Cs, dos partidos que se autodeclaran incompatibles. "No se puede ir por dos caminos que van en dirección contraria", le ha espetado la líder naranja. Pero el presidente del Gobierno se ha mantenido firme en su afán por no decantar la balanza hacia uno u otro partido: "Necesitamos a unos y otros".

A dos días de que la Cámara baja de por terminado el proceso para debatir enmiendas e incluirlas en el proyecto de cuentas públicas del Ejecutivo, Arrimadas ha insistido en que Sánchez debe elegir entre las dos vías diferentes que representan Cs, por un lado, y ERC y EH Bildu, por el otro. En el primer caso, la presidenta naranja ha asegurado que lograrán unos Presupuestos "más moderados en lo económico y que defenderán la igualdad de los españoles". En caso de que opte por los republicanos catalanes y por los aberzales, Arrimadas le ha asegura al jefe del Ejecutivo que solo conseguirá unas cuentas "más radicales y más concesiones separatistas".

"Debe elegir entre un partido con sentido de estado o dos partidos que quieren destruir el estado", le ha insistido tras apuntalar que Ciudadanos ha demostrado ser "serio y responsable". A este respecto, le ha pedido al líder del PSOE que "escuche las voces moderadas de su propio partido", en referencia a las críticas de varios barones socialistas. Además, ha citado varias palabras del propio Sánchez en las que, hace años, aseguraba que no pactaría con Bildu. "No le pedimos nada que no haya prometido antes", ha sentenciado.

MANOS TENDIDAS

No obstante, la presión de Arrimadas no ha logrado torcer el brazo a Sánchez. "No vamos a aceptar ningún veto cruzado y vamos a tender la mano a todas las fuerzas parlamentarias", ha hecho hincapié el presidente del Gobierno, que mantiene en vilo a Cs y a ERC sobre quién será su socio principal.

Al respecto de los Presupuestos, Sánchez ha subrayado que son "sensatos" y "moderados" porque están alineados con los fondos de recuperación que provendrán de la Unión Europea. También ha apuntado que resultan "beneficiosos para la mayoría de ciudadanos de nuestro país".