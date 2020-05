Aznar sobre Sánchez: "Un absoluto irresponsable, acompañado por chavistas, comunistas y separatistas"

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Lo mejor que podría hacer este "señor" es callarse. Ya que él no ha sido un modelo de eficiencia, ni de ética, ni de fiabilidad. Un "señor" que se ha beneficiado de su posición para su enriquecimiento personal, un "señor" que ha manejado el dinero de todos a su propia voluntad y que no puede vanagloriarse de nada. Sr. Aznar: si no puede mejorar el silencio, cállese!