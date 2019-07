Barcelona en Comú sube el sueldo de Colau un 40%

Ada Colau y el resto de concejales de Barcelona en Comú en el ayuntamiento verán incrementadas sus nóminas en adelante de forma significativa, después de que así lo decidiera la coordinadora del partido, que aboga por que la limitación voluntaria decretada por la alcaldesa en el mandato anterior sea matizada. Colau verá su sueldo incrementado en un 40%, de 2.200 a 3.100 euros, y el de sus concejales en un 27%.

No es una subida de sueldo, argumenta Barcelona en Comú. Es «un complemento». Una suma que según BComú compensa las exigencias de estar gobernando: «Si no gobernáramos, no habría complemento», afirman fuentes de los comuns.

Colau recibirá 900 euros más, los concejales recibirán una cantidad adicional de 600 euros (un 27% más) y los comisionados, 300 euros más, aunque en este último caso la mayoría, durante el último mandato, recibió el sueldo previsto: en el caso de los comisionados, el límite era optativo.

Colau cobró en su primer mandato unos 37.000 euros brutos, cuando su predecesor, Xavier Trias, llegó a percibir, entre salario y dietas, 140.000 euros.