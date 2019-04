Calamaro, sin citarlo, apuesta por Vox: "Prefiero el vértigo de los patriotas y reaccionarios"

Mientras un buen número de artistas se han unido para pedir el voto para los partidos de izquierda, el músico argentino nacionalizado español Andrés Calamaro se ha pasado al otro extremo y ha manifestado su apuesta por los ultras de Vox: "Prefiero el vértigo de los patriotras y reaccionarios que a los cuatro principales partidos", ha justificado

Calamaro ha expresado sus preferencias en un mensaje que ha publicado en su cuenta de Facebook y en el que, aun sin citar expresamente al partido de Santiago Abascal, se decanta por Vox en las elecciones generales de este domingo 28-A.

En su post, Calamaro alude a los debates de los principales candidatos de PSOE, PP, Ciudadanos y Unidas Podemos y afirma: "Estos cuatro políticos de oficio apenas si ofrecen gestos progresistas, mucho menos ofrecen blindar las instituciones que dan identidad a la cultura. Me cuesta elegir entre estos cuatro muchachos. En este escenario soy reaccionario porque no tengo dramas en blindar las instituciones culturales".

Por eso, apunta que "sin propuestas progresistas ni prometiendo blindar lo importante, sin hablar de la geografía política, ni mencionar a los bancos ni a Bruselas, este debate (en referencia a los debates en TV) es interesante pero no me sirve para decidirme y votar, no por alguna de estas cuatro fuerzas que van a repartirse los presupuestos de las elecciones y la gestión del Estado".

Y afirma: "Prefiero el vértigo de los patriotas y reaccionarios, a su manera me representan más que los moderados. Ya perdimos mucho, más perdimos en Argentina que en España. Como me importa el bien común, además de mi bien común que todavía tiene algo que perder, me abstengo de apoyar a los candidatos presentados en la televisión", señala.

"¡HOSTIAS! SOY TT"

Y para terminar, y augurando lo que se le podía venir encima por este apoyo a la ultraderecha, plantea otra reflexión: "Los oráculos me advierten de la posibilidad incómoda, los patriotas que piensan en los obreros y en la gente de trabajo pero sin ademanes progresistas para la platea. Y los oráculos son oráculos, hay que saber interpretar lo que nos dicen. El renunciamiento histórico de Antonio Escohotado, la posición incómoda de Fernando Sanchez Drago, y la voluntad de mi querido artista José Antonio Morante. Para mi hablan mas que los debates. en donde se tiran los trastos por la cabeza".

Tras las reacciones que ha provocado este post, Calamaro ha publicado otro en el que expresa su sorpresa por la repercusión del primero: Hostias! Soy TT por primera vez en la vida y por cuestiones de cultura política transversal" y explica que "darle variedad al Congreso es el reflejo de la realidad" y añade: "Respeto las diferencias en un momento en que las diferencias pesan en el destino de las naciones".