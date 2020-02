Casado denunciará hoy a Torra «por usurpación de funciones»

El líder del PP, Pablo Casado, aseguró anoche que su partido prevé presentar hoy mismo una denuncia por «usurpación de funciones» contra Quim Torra, quien, a su entender, ya no es presidente de la Generalitat tras su inhabilitación y perder su escaño en el Parlament. Dicho esto, solicitó al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que cumpla con sus obligaciones y lo cese «si sigue ostentando una función que ya no le representa».

«Lo que debería hacer Sánchez es removerle», manifestó Casado, que criticó que el presidente del Gobierno vaya a reunirse este jueves con Torra en Barcelona y achacó esta situación a que el Gobierno de coalición «depende de los independentistas» para poder gobernar.

En una entrevista en TVE, recogida por Europa Press, Casado insistió e la idea de que el Gobierno de España no puede ser «rehén» de los independentistas y agregó que lo que tiene que hacer Sánchez es decir que no asiste el jueves a esa reunión con Torra, «tomar medidas» contra él y «romper» los acuerdos con ERC y JxCAT en Cataluña. «Ahí nos vamos a encontrar», apostilló.

Por otro lado, Casado llamó a los votantes de Ciudadanos, Vox e incluso a los «socialdemócratas» decepcionados con el PSOE a unirse en un «proyecto común» liderado por él para «volver a ganar a la izquierda». «España necesita al PP», contestó, y abogó por una estrategia común y un «planteamiento general» de cara a todas las elecciones, aunque, eso sí, descartó que en Galicia sea necesaria una coalición con Ciudadanos porque considera que el voto ya está agrupado en torno al PP.

El presidente del PP, Pablo Casado, aseguró también que el veto parental no es necesario en las comunidades donde gobierna el PP porque hay libertad de elección de los centros. Sin embargo, señaló que le gustaría que si no hay libertad de centro, «como ocurre en Cataluña», sí le gustaría. La medida, dijo, no la han propuesto los populares, aunque matizó que «no es tan polémica como para que se haga este gran debate nacional, cuando en Cataluña, por ejemplo, hay adoctrinamiento».

«Carlos Sastre, que es un terrorista, da clases de talleres a niños, no sé de qué, de independentismo me imagino --afirmó--. Si tuviera a mi hijo escolarizado en Cataluña, no me gustaría que esa persona diera clase a mi hijo. Por lo tanto, si no hubiera libertad de elección de colegio, como es el caso de Cataluña, a mí me gustaría poderle decir a mi hijo que no vaya a eso». «Lo importante es la libertad --reiteró--. Estoy muy en contra de lo que dijo la ministra de Educación de que los hijos no son de los padres. Claro que son de los padres. Creo que es muy importante que los padres podamos decidir».