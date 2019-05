Cayetana Álvarez de Toledo pone reparos a 'las vueltas al centro' del PP

La diputada electa del Partido Popular por Barcelona, Cayetana Álvarez de Toledo, ha expresado reparos al repentino giro de moderación que Pablo Casado pretende dar al mensaje de su partido. En declaraciones al programa de Carlos Herrera en la COPE, a primera hora de este miércoles, y preguntada por el giro emprendido tras el desastre del 28-A, Álvarez de Toledo ha comentado: "No sé qué es esto de las vueltas al centro o las moderaciones. Defender al Estado constitucional, defender la democracia, defender lo que hemos hecho juntos los españoles en 1978 y plantar cara al nacionalismo no es falta de moderación, creo, es simplemente llamar a las cosas por su nombre".

La diputada ha ironizado interpretando el momento de cambio que vive su partido: "Ahora hay todo tipo de debates muy sofisticados sobre lo que hay que hacer o no hacer, y yo no me considero capaz de encontrar un rumbo que otros parece que sí", ha dicho.

Tras admitir sin ambages que el resultado del PP en las elecciones del 28-A es "una derrota contundente, un enorme varapalo", Álvarez de Toledo ha opinado que con "unas elecciones a la vuelta de la esquina a las que se llega en una situación enormemente difícil" su partido debe "más que dar volantazos, encontrar el ritmo y seguir con el plan de reconstrucción del espacio de centro-derecha".

MARCANDO DISTANCIAS CON VOX

El fichaje de Pablo Casado para las listas de Barcelona ha hecho estas declaraciones en la misma jornada en la que el candidato a alcalde de Madrid por el PP, José Luis Martínez-Almeida, ha secundado al presidente del PP tildando a Vox de partido "con planteamientos muy radicales y extremistas", si bien matizando que los antiguos votantes del PP que se fueron a ese partido "no son ultraderecha".

Martínez-Almeida ha presentado la lista del PP para las elecciones municipales en Madrid. Durante la presentación se ha propuesto "conectar con esa inmensa mayoría de votantes de Vox que no son ultraderechistas, y su casa es el PP".