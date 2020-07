El etarra Josu Ternera sale de la cárcel francesa donde cumplía condena

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

que tiempos aquellos,cuando gobernaba aznar,este no le hubiera dejado salir de las cárceles francesas,mandaba en españa y francia,ahora sanchez no pinta nada en francia,entre busch,blair y aznar dominaban el mundo,ahora ya no hay políticos como aquellos