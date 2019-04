El Gobierno se abre a reformar los debates electorales

El Gobierno aboga por emprender en la próxima legislatura una reforma de la Ley Electoral que permita modernizar la regulación de los debates en periodo de campaña en medios de comunicación públicos. La legislación solo permite que a RTVE acudan candidatos que tengan representación parlamentaria, un 'corsé' que imposibilitaba que Pedro Sánchez pudiese confrontar con Vox y que ha propiciado que el candidato socialista haya rechazado la propuesta del ente y haya confirmado su presencia en una cadena privada, Atresmedia.

Con la polémica todavía encendida, el Ejecutivo admite ahora que la ley necesita "un refresco" que deberán acometer los partidos en la próxima legislatura.

"Con toda seguridad pensamos que hay bastante reflexión pendiente de hacer al respecto, pero será las fuerzas políticas en la Cámara las que deban activar ese debate", ha señalado la ministra portavoz, Isabel Celaá este viernes. Ha abogado por que estos espacios de confrontación se hagan de una forma "más pautada" y ha admitido que la reforma es "un asunto que está pendiente".

Aunque el Ejecutivo no ha desarrollado ninguna propuesta concreta, sugiere que podría reformarse la ley que regula los debates en medios públicos incorporando el argumento esgrimido por el comité de campaña del PSOE para justificar la presencia de Vox en Atresmedia el próximo 23 de abril: aunque Santiago Abascal no tiene representación en el Congreso, las encuestas sitúan a su partido por encima del 10% en intención de voto.

La regualción de los debates electorales emerge puntualmente en cada campaña. Más allá de los 'corsés' impuestos a los medios públicos, no hay obligatoriedad de hacerlos. Aceptarlos o no es discrecional. En la última legislatura Unidos Podemos propuso que fueran obligatorios en medios públicos, pero su propuesta cayó en saco roto puesto que solo se consiguieron estrechos consensos para reformar la Ley Electoral y este no fue uno de ellos. Tras meses de trabajo, los partidos solo reformaron el voto de los electores discapacitados. No dio tiempo a modificar las condiciones del voto rogado, aunque hubo pacto. La nueva regulación de los debates y buscar un sistema para conseguir mayor proporcionalidad en el voto no suscitaron el entusiasmo de los partidos mayoritarios.