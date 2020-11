Guerra ataca el acuerdo con Bildu y cree antinatura el Gobierno de coalición

Algunos barones del PSOE habían salido a la palestra para expresar su malestar por el acuerdo del Gobierno con Bildu para los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2021. Pero ninguno llegó tan lejos como lo hizo este lunes Alfonso Guerra. No solo porque condenó ese pacto —es "absolutamente despreciable", afirmó—, sino porque cree que la raíz del problema está en la moción de censura que ganó Pedro Sánchez en 2018 y en el Ejecutivo de coalición que el líder socialista montó después con Unidas Podemos con ayuda de las formaciones nacionalistas e independentistas, una suma que ve antinatura.

El exvicepresidente del Gobierno habló sin freno en 'La hora de La 1', en TVE. "La coalición era buena para lograr la moción, pero no se vio que no era solvente para gobernar". Guerra indicó que la política se ha hecho "muy hostil" en el mundo entero desde la crisis de 2008, y desde entonces se está instalando una especie de "democratura, de democracia autoritaria". "Y una parte de esto está ocurriendo con un Gobierno que no es natural, con una alianza que no es natural".

Dio un paso más allá. Recordó cómo Sánchez dijo, antes de las elecciones generales del 10 de noviembre, que no dormiría con Pablo Iglesias como vicepresidente, "y ahora duerme con él". "También habló mil veces de que con Bildu no llegaría a nada, y lo hace". Por ello, el que fuera número dos con Felipe González entiende que el Gobierno hace cosas "absurdas", con una repercusión simbólica "muy grande para la población", y "cuando una sociedad acepta lo absurdo sin reaccionar está en decadencia". "Absurdo" es, a su juicio, que el español se trate "como lengua extranjera en España" —en las enmiendas aprobadas en la ley educativa se deja de considerar lengua vehicular en la enseñanza y se suprime su consideración como "lengua oficial" del Estado— o que dos miembros del Gobierno, Pablo Iglesias y Alberto Garzón, hubieran acusado de "maniobras graves" al rey Felipe VI y no fueran cesados a los "cinco minutos".

"A mi parecer, Sánchez se encuentra en una tela de araña que él ha tejido", en la que tiene "muy díficil" llevar la iniciativa. Y por ello ha tenido que soportar, cree, el acuerdo con Bildu, "absolutamente despreciable". "Muchos españoles y muchos socialistas que tienen un nudo en la garganta. Un grito que no sale por sentido de la responsabilidad, pero que están deseando gritarlo: '¡Con Bildu no, con Bildu no!'. Tal cual lo decía el presidente".

Unidas Podemos y los aliados nacionalistas y separatistas, dijo Guerra, han optado por la política de "hechos consumados", y la parte socialista del Ejecutivo, en cambio, "no reacciona". Su pronóstico es que si Sánchez quiere mantener "una alianza como esa", tendrá que pagar "mucho peaje", y eso es lo que está por verse.