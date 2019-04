Henríquez de Luna defiende "otra forma más civilizada" para confeccionar listas

El exportavoz adjunto del Grupo Municipal del PP en el Ayuntamiento de Madrid, Íñigo Henríquez de Luna, ha defendido este martes "otra forma más civilizada" para confeccionar listas, pues la actual "deja mucho que desear".

Tras entregar ayer su acta de edil y anunciar su baja del PP tras serle comunicado que "no da el perfil" de cara a que su nombre esté incluido en el nuevo Grupo, Luna ha lamentado que el sistema electoral español se caracterice por "listas cerradas que hace que el futuro de personas penda de la decisión de una persona hasta el último momento".

"La confección de las listas deja mucho que desear; se tiene la vida y el futuro de las personas con inseguridad... es muy triste y ojalá hubiera otra forma de listas más civilizada", ha reiterado a continuación.

Después de apuntar que él no criticaría "a ningún compañero", ha apuntado que "no cabe el rencor" en su corazón. "Les deseo lo mejor, pero donde a uno no le quieren no voy a estar", ha apostillado, para transmitir al Grupo "mucha suerte" en los próximos comicios del 26 de mayo.

MENSAJES DE APOYO

Pese a que este lunes el único edil 'popular' que le transmitió unas palabras en redes sociales fue Pedro Corral, Henríquez de Luna ha reconocido que "en privado" le han "llamado varios compañeros". "Muchos compañeros me han trasladado su afecto, y aunque pueda haber diferencias, el rencor no cabe en mi corazón", ha señalado. Sin embargo, aún no le ha sido devuelta la llamada por parte del presidente del PP de Madrid, Pío García Escudero. Tampoco se ha puesto en contacto con él "ningún dirigente del partido".

Tal y como explicó, el portavoz del Grupo y candidato a la Alcaldía, José Luis Martínez-Almeida, le había asegurado que "iba a pelear" por él. "Que contaba conmigo, que era un referente, y un activo muy importante del Grupo", matizó. Pero el pasado viernes, Henríquez de Luna asegura que Almeida le dijo "mira, las cosas están muy difíciles, y en el partido tu perfil no es el que ahora mismo se quiere, y que sepas que no cuento contigo en la lista".

Reconoció estar "sorprendido" por esta decisión, y señaló que Almeida, como candidato, "tiene que hacer su lista y equipo de confianza". "Si no formaba parte de él que me lo hubiera dicho hace tiempo y me hubiera ido", remarcó.

BAJA DEL PP

La marcha de Íñigo Henríquez de Luna del Grupo Municipal del PP en el Ayuntamiento de Madrid es ya la séptima que se produce en la formación en lo que va de legislatura, siendo así la bancada que más cambios ha sufrido en este periodo. La 'popular' Gema Sanz sería quien ocupara el puesto de Luna.

Fuentes del Grupo explicaron que la formación está estudiando la posibilidad de que Sanz tome acta como edil antes del último pleno ordinario de la legislatura, previsto para el día 30 de este mes, dado el plazo que hay para ello.