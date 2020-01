Iceta: "Especular sobre un tripartito no tiene sentido"

Con el Govern en descomposición y ERC y JxCat en guerra declarada (que solo ha tenido este martes la tregua por la comparecencia en el Parlament, los único que parece unirles en este momento), la legislatura parece abocada al abismo. Con las elecciones a la vuelta de la esquina, la única alternativa que se vislumbra a día de hoy a otro ejecutivo de republicanos y posconvergentes es un nuevo tripartito. El problema es que los únicos entusiastas de esta idea son a día de hoy los herederos de ICV, los 'comuns'. Los otros protagonistas de los anteriores tripartitos, ERC y el PSC, no se muestran especialmente entusiastas, pese a que hayan unido ya fuerzas para tirar adelante los presupuestos del Ayuntamiento de Barcelona y para investir a Pedro Sánchez.

"Especular sobre un tripartito no tiene sentido", ha reiterado este martes Miquel Iceta. El PSC lleva semanas enfriando las opciones de que se pueda repetir un ejecutivo como los que capitanearon Pasqual Maragall y José Montilla. "Ese tripartito que algunos apuntan yo no lo veo", ha añadido el primer secretario de los socialistas catalanes en Telecinco. A la misma hora en la que Oriol Junqueras reiteraba su compromiso con la senda independentista, Iceta ha dejado claro que no estaré en ningún gobierno que apueste por la independencia o un referéndum. Pese a que no se vea compartiendo gobierno con ERC, ha celebrado que los republicanos sigan comprometidos en la vía del diálogo. Iceta, como ya hizo el lunes en el tenso pleno del Parlament, ha vuelto a expresar su deseo de que Quim Torra convoque elecciones lo antes posible. "Este Govern no está en condiciones de seguir".