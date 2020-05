Iglesias y el PNV rechazan acuerdos estables del Gobierno con Cs

El vicepresidente segundo de Derechos Sociales, Pablo Iglesias, ha descartado este viernes que el acuerdo que selló el Gobierno "en su conjunto" con Ciudadanos para sacar adelante la prórroga del estado de alarma vaya más allá de eso, porque se trata de una formación que "está en las antípodas ideológicas no sólo de Unidas Podemos" sino también del programa que acordaron con el PSOE para conformar el Ejecutivo de coalición.

En la misma línea se ha expresado el presidente del PNV, Andoni Ortuzar, que ha confiado en que Pedro Sánchez no esté pensando en "cambiar la mayoría que le llevó a La Moncloa", porque "eso embarrancaría" al propio ejecutivo y le dejaría "en manos" de Ciudadanos, "un socio muy incómodo para prácticamente todo el arco parlamentario restante".

En este sentido, el dirigente de la formación jeltzale ha asegurado que no concibe que pudiera haber "una acción de Gobierno basada en acuerdos con la formación naranja que luego cohabitara" con acuerdos con el PNV y con ERC. "No concibo que pudiera haber una acción de Gobierno basada en acuerdos con Ciudadanos que luego cohabitara con acuerdos con nosotros, con ERC, etc. No consideramos oportuno cambiar la mayoría que le llevó a Sánchez a la Moncloa e hizo posible su investidura", ha manifestado.

La advertencia de Ortuzar llega además después de que el líder de ERC, Oriol Junqueras, instase al PSOE a decidir "si se lanza a los brazos de Cs o si quiere mantener las mayorías de la investidura". "Está en sus manos, pero no puede continuar como hasta ahora, no se pueden seguir imponiendo las decisiones por miedo a Vox", afirmó Junqueras este jueves después de que la formación liderada por Inés Arrimadas aprobase la prórroga del estado de alarma votada en el Congreso.

Mensaje de Iglesias

Al paso de estas declaraciones ha salido Iglesias en una entrevista en Radiocable, recogida por Europa Press, en la que ha asegurado que "revela cierta miopía" pensar que se pueden hacer realidad los "deseos" de los que quieren, desde la "derecha mediática" y "cierta izquierda antigua", que Unidas Podemos quede desplazado.

En este punto, ha defendido que el Gobierno del que Unidas Podemos forma parte es resultado "de un acuerdo programático", de una "voluntad política" y de "una correlación de fuerzas clarísima que todo el mundo puede ver", descartando que esto se pueda ver afectado por el acuerdo con Ciudadanos para mantener el estado de alarma.

Eso sí, ha señalado que es obligación del Gobierno "tenderle la mano a todo el mundo" y buscar acuerdos con la oposición para seguir tomando medidas que permitan hacer frente a la emergencia sanitaria del coronavirus. Por ello, ha defendido que hay que "darle las gracias" a Ciudadanos su postura.

Así, ha alabado "la altura política" que ha demostrado Ciudadanos con su apoyo al Gobierno y al estado de alarma, "a pesar de estar tan lejos" de Unidas Podemos, de que "es evidente" que no podrían gobernar" con ellos y de que es "una fuerza política que gobierna con PP y con Vox".