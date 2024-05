Illa copa las críticas en un debate que no aclara las alianzas postelectorales

El telespectador que haya seguido el debate televisivo de La Sexta probablemente no haya podido aclarar cuáles serán los posibles pactos postelectorales que haya tras las elecciones al Parlament del próximo domingo. El candidato del PSC, Salvador Illa, a quien todas las encuestas dan holgadamente como fuerza más votada, ha captado activamente las críticas del resto de sus contrincantes, imponiendo la lógica de 'todos contra mí' en un debate marcado por las diferencias en materia de financiación e infraestructuras.

Tanto independentistas como constitucionalistas, pasando por los Comuns y su ofensiva para que el PSC no cope el voto útil de izquierdas, han arrancado el debate abriendo fuego contra Salvador Illa. El candidato socialista les ha invitado a ello trazando la línea en "o bloqueo o nueva etapa". El actual president del Govern, Pere Aragonès, le ha recordado que no solo con ser el más votado se consigue la presidencia, tal como sucedió en las pasadas elecciones generales del 23 de julio. "Vigile que no se le vaya a quedar cara de Feijóo", le ha espetado.

Las alianzas postelectorales serán claves para decidir al próximo inquilino del Palau de la Generalitat y pocas novedades le han reportado a la ciudadanía los candidatos en este sentido. Junts ha intentado arrastrar a ERC para evitar que el próximo "president" se decida en Madrid, al igual que PP y Cs, mientras que Vox ha tratado de equiparar al PSC con el independentismo.

Vivienda: un problema, dos enfoques

Sobre todas las carpetas que han ido debatiendo los partidos se han ido configurando dos grandes frentes sobre los que se han ido alineando los partidos. En vivienda las opciones que se autodefinen como progresistas, como ERC, Comuns o la CUP, han planteado incrementar el parque público de alquiler y regular los arrendamientos de temporada, mientras que las fuerzas más conservadoras -aquí Junts ha coincidido con el PP- abogan por promover la compra y ayudar a los más jóvenes para que opten por dicha opción.

En materia de sequía, más allá de los reproches, se ha impuesto la tesis de que son necesarias más desalinizadoras y han prometido inversiones en un futuro, comprometiéndose a que estas no se les olvidarán hasta la próxima sequía. Y otras opciones como el trasvase del río Ebro para llevar agua a Barcelona se ha quedado reducida a PP y Vox, mostrándose con más o menos entusiasmo el resto de fuerzas en contra.

Tanto la CUP como los Comuns han reclamado no desvincular el debate de la falta de agua de la gestión de la crisis climática y han cargado contra el macro proyecto del Hard Rock que defiende el PSC o Junts y que ERC asumió en el último -y fallido- acuerdo de presupuestos.

Financiación: Junts obvia las bajadas de impuestos

Todas las propuestas que han esgrimido los candidatos precisarán de financiación y cada formación dice querer sacarle de distintos lares. Junts ha obviado que en su programa contempla reducciones de impuestos similares a las del PP, que hurgado en las contradicciones internas de los posconvergentes y les ha acuasado de comprarle las medidas a la "CUP" durante los momentos álgidos del 'procés'.

El PSC, por su parte, ha prometido iniciar desde Catalunya una guerra a la competencia desleal que promueven los 'populares' desde Madrid o Andalucía, y ERC ha insisitdo en la necesidad de recaudar los tributos desde Catalunya, punto donde podrá tejer alianzas con Junts o los Comuns.

Y en materia de educación, mientras el PP, Vox y Cs han tratado de copar el debate en lo relativo al catalán, entre el resto de fuerzas se ha impuesto un cierto consenso de que es necesaria una mayor inversión pública para revertir los malos resultados que visibilizó el último informe PISA.