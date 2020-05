Iglesias ve «difícil» que el PP se sume a la reconstrucción

Pablo Iglesias no confía en que el gran acuerdo de reconstrucción que el Gobierno lleva enarbolando varias semanas salga adelante con el apoyo del PP. El vicepresidente segundo del Ejecutivo se mostró ayer muy escéptico ante la posibilidad de que Pablo Casado se avenga a acordar con socialistas y morados al estar «atrapado en su competición con Vox» por el liderazgo de la derecha. No obstante, el jefe de Podemos no quiso darlo todo por perdido y aseguró que seguirán tendiendo la mano a la oposición.

Tras cuatro meses desde su entrada en el Gobierno, Iglesias reunió telemáticamente al Consejo Ciudadano Estatal del partido para analizar la situación. En el contexto actual, con una crisis sanitaria, económica y social encima de la mesa, el líder morado recordó que «cuando vienen mal dadas es cuando hay que dar más la cara». Y ahora, dijo, es momento de terminar de construir el escudo social con la ayuda del resto de partidos, administraciones y agentes sociales.

«Todo el mundo tendrá que elegir cuál será su papel», aseguró para, a renglón seguido, apuntar que «el PP tiene que elegir si se sitúa con Vox en una esquina o si se sitúa con España». Aun así, Iglesias parece conocer qué opción elegirá Casado pues advirtió que será «muy difícil» que se sume a la reconstrucción.

También tuvo palabras para Cs, a quien llamó «derecha civilizada» por haber apoyado la prórroga del estado de alarma el pasado miércoles. No obstante, horas antes, Iglesias señaló en Radiocable que el acuerdo con los naranjas es puntual y que no sería posible una alianza estable porque «está en las antípodas ideológicas no solo de Unidas Podemos» sino también del programa que acordaron con el PSOE.

Menos claro lo tiene la ministra portavoz, María Jesús Montero, que tras la reunión del Consejo de Ministros apuntó que «cualquier alianza será bien recibida» y se sumará a las que ya se forjaron en la investidura.

En el plano interno, Iglesias anunció la reanudación del proceso para elegir al próximo secretario general del partido, puesto que pretende revalidar. Las votaciones serán entre el 15 y el 21 de mayo.