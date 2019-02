Ignacio González: «El único espiado fui yo»

El expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González testificó ayer en el juicio de los espías en la Audiencia Provincial de Madrid, por supuestos seguimientos a políticos. Y, según su testimonio, el tribunal no está juzgando nada real, pues no hubo espionaje alguno. «Yo sí fui espiado en 2008 y lo denuncié -dijo al tribunal-. Es el único espionaje que yo he conocido en la Comunidad de Madrid». Se refería así a los seguimientos de los que fue objeto, con toma de fotos incluida, durante sus viajes a Colombia en el marco de los negocios que intentaba llevar a cabo con el Canal de Isabel II.

González ha negado que tuviera conocimiento de operación alguna de obtención de información sobre políticos rivales de Esperanza Aguirre en el seno del PP madrileño, concretamente Cristina Cifuentes, Alfredo Prada y Manuel Cobo.