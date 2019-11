Los independentistas evitan que Torra comparezca para aclarar si tiene vinculación con los CDR detenidos

Los tres grupos independentistas han evitado este miércoles que el 'president' de la Generalitat, Quim Torra, tenga que acudir al pleno para aclarar si tiene o no vinculación con los nueve CDR acusados de terrorismo. Los diputados han votado hasta cuatro peticiones de comparecencia (Cs, PPC, PSC y Catalunya En Comú - Podem) pero JxCat, ERC y la CUP han sumado más votos en contra. Socialistas y 'comunes' han unido fuerzas en sus propuestas pero se han quedado con el resultado de 64 votos a favor, 66 en contra y 0 abstenciones.

El republicano Ernest Maragall ha insistido en que esta petición de comparecencia "es un paso más en la operación de acoso y derribo contra las instituciones y el independentismo como proyecto político". "Lo de hoy es la más explícita prostitución de la degradación parlamentaria", ha espetado, y se ha mostrado especialmente molesto con los 'comuns' por una postura que ha tachado de "especialmente decepcionante". "Esto es un intento vergonzoso de criminalizar al 'president'", ha zanjado.

En la misma línea se ha expresado el portavoz de JxCat, Eduard Pujol, que ha vindicado a Torra como un presidente "íntegro": "No entraremos en el juego de destruir por destruir. Ha dicho mil veces que de violencia nada, que independencia sí, pero en las urnas y con el diálogo que ustedes niegan", ha aseverado, y ha reclamado a los grupos que "vuelvan a la política".

La CUP se ha solidarizado con los CDR arrestados y han denunciado que algunos se encuentren en régimen de aislamiento. La diputada Maria Sirvent ha hurgado en que los equipos de defensa "tuvieron dificultades para ejercer" como abogados suyos y ha sostenido que "sus declaraciones no tienen ninguna validez jurídica" porque fueron sometidos a "amenazas contra ellos y sus familias". "Es una operación de Estado con una clara intencionadamente política ... No creemos en este procedimiento judicial pero si ustedes sí deberían esperar hasta que este termine", ha zanjado.

"Sentido común"

La jefa de la oposición y líder de Cs, Lorena Roldán, ha tirado del sumario para insistir en que el Parlamento lleva "dos intentos de asalto en un año" mientras el Gobierno "no hace absolutamente nada". "Eso se llama totalitarismo", ha denunciado, y ha criticado que se vete una comparecencia para saber si el plan de los CDR para "atrincherarse" en la Cámara catalana recibía su complicidad. También el diputado popular, Santi Rodríguez, ha señalado al 'president' por "alimenta el conflicto": "Dice que son gente comprometida y a esta gente comprometida yo los quiero en prisión".

En un tono mucho menos beligerante, el diputado del PSC, Ferran Pedret, ha pedido al independentismo que salga a desmarcarse de los detenidos. "En un movimiento tan amplio puede ser que haya gente que opte por un modelo no democrático", ha expresado, pero ha dicho que "ante la gravedad de las vinculaciones que presuntamente existirían con gente que estaba preparando explosivos lo mínimo que se puede hacer es que comparezca el presidente en sede parlamentaria". "No le pedimos una prueba diabólica, que pruebe la inexistencia, no tiene que probar que no existe, pero sí se merece una explicación política sobre estas graves que conclusiones a la que se puede llegar leyendo el sumario", ha remachado.

La portavoz de Cataluña En Comú-Podem, Susana Segovia, ha criticado la banalización del terrorismo y su equiparación con el independentismo. "Sabemos que estamos ante un momento político complicado. No nos podemos permitir cualquier sombra de duda sobre sus intenciones. Cataluña necesita un 'president' a la altura de la historia y no que quiera hacer historia". Segovia ha pedido que se respete la presunción de inocencia pero ha defendido que Torra debería acudir al pleno para dar explicaciones "por sentido común y responsabilidad institucional".