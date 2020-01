Junqueras condiciona el apoyo a los Presupuestos a la mesa de diálogo

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, condiciona el apoyo de su formación a los próximos Presupuestos Generales del Estado (PGE) a los avances en la mesa de diálogo pactada con el PSOE en el marco de las negociaciones para la investidura como presidente del socialista Pedro Sánchez.

Junqueras, en una entrevista en la cárcel al diario 'El País', señala que en las negociaciones con el nuevo Gobierno de coalición, su partido irá "paso a paso".

Unos días después de la designación del nuevo entrenador del FC Barcelona, Junqueras compara las conversaciones con el Gobierno con la situación del técnico blaugrana: "A Quique Setién no le puedes preguntar la alineación que pondrá dentro de siete partidos".

A la pregunta de cuál es el mínimo común denominador para facilitar la nueva legislatura, el líder de ERC responde con el lamento de que "el PSOE solo dialoga cuando lo exigen las circunstancias".

"Pedro Sánchez -agrega- no ha sentido necesidad de hacerlo durante meses e incluso tuvo una actitud contraria a ello, así que tiene que demostrar que realmente quiere dialogar y que está dispuesto a ceder. Nuestra posición dependerá de las actitudes que veamos, y de momento no ha cambiado nada".

Junqueras rechaza el reproche a ERC por no haber apoyado el pasado año los Presupuestos, a pesar de haber dicho que lo haría.

"El PSOE no quiso negociar los Presupuestos. Sánchez eligió ir a elecciones. Atribuir a ERC esa responsabilidad es impreciso".

El dirigente republicano no avanza en la entrevista los asuntos sobre los que su partido estaría dispuesto a ceder en la mesa de diálogo. "Si confieso qué cesiones vamos a hacer, pierdo capacidad de negociación. Pero el objetivo era y es la independencia", argumenta.

Ante la posibilidad de que en la mesa de diálogo se acuerde la redacción de un nuevo Estatuto catalán que recoja parte de sus reivindicaciones, Junqueras elude una respuesta directa pero incide en que "Esquerra siempre ha dialogado". "Lo hicimos incluso con el PP, lo hacemos aun en prisión", destaca.

"No sé si 120 diputados (los del PSOE) son suficientes, pero yo defiendo el diálogo desde la cárcel. ¿Acaso tiene Sánchez menos fuerza que yo aquí dentro?", se pregunta.

Junqueras explica que no tiene "miedo a Vox". "La gobernabilidad de España en este momento es bastante estratégica para ERC: estoy convencido de que si nosotros y el PSOE hacemos las cosas bien, la extrema derecha tendrá poco espacio".

"LO HICIMOS PARA VOLVER A HACERLO"

El líder de ERC, que no entra a enjuiciar si el expresidente catalán y ahora eurodiputado Carles Puigdemont hizo bien en huir de la justicia española aunque se le pregunta por ello, reitera que la "lección" aprendida en el tiempo que lleva en prisión es la siguiente: "Lo hicimos para volver a hacerlo".

"Sabíamos -indica en la entrevista- que el aparato del Estado no podría soportar ese reto democrático, pero repito: era la manera de ganarnos el derecho a volverlo a intentar".

Entiende el político preso que la negociación con las fuerzas progresistas del nuevo Gobierno no desmonta el relato del Estado represor" y agrega: "El Estado se esfuerza a diario en demostrar que es digno heredero de la dictadura".

Junqueras reclama de nuevo su inocencia y la de los otros políticos presos, que "saben y callan" los partidos con los que han negociado la investidura, y asevera que el Tribunal Supremo "no tiene razón en nada", incluso cuando dice que los independentistas "iban de farol".

"Será un placer cruzarme con los socialistas catalanes cuando salga de aquí y ver si aguantan nuestras miradas", continúa.

Junqueras niega también tajantemente que "engañaran a los catalanes" prometiendo "una independencia imposible".

"Y una mierda. Y una puta mierda -afirma-. Dijimos la verdad: que el 'procés' tenía que acabar en la independencia. Eso se impidió con palizas, cárcel, destituyendo gobiernos y cerrando parlamentos".

Respecto de la nueva fiscal general del Estado, la exministra Dolores Delgado, Junqueras dice no esperar "nada". "No veo ningún gesto. Y no espero nada de nada", concluye.