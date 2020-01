La Junta Electoral ordena quitar el escaño de diputado a Torra

La Junta Electoral Central (JEC) decidió ayer retirar la credencial de diputado autonómico al president, Quim Torra. Por siete votos contra seis, los catedráticos y magistrados que componen ese órgano alcanzaron ese acuerdo después de estimar el recurso interpuesto por el PP, y parcialmente también los que presentaron Ciudadanos y Vox, según los cuales Torra debía ser inhabilitado de manera inmediata por haber sido condenado, el pasado 19 de diciembre, por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). Ese día, el dirigente catalán recibió una sentencia de año y medio de inhabilitación por desobedecer la orden de la JEC de retirar los lazos amarillos de los edificios públicos antes de las elecciones generales de abril.

La noticia fue rechazada de manera contundente por el Ejecutivo catalán y celebrada por los tres partidos de la derecha. Los efectos colaterales de los acuerdos de la JEC, que ayer también decidió que Oriol Junqueras no puede ser eurodiputado, son de un alcance desconocido, ya que llegaron pocas horas antes de que hoy, en el Congreso, empiece el debate de investidura de Pedro Sánchez. Su reelección requiere de la abstención de los 13 diputados de ERC, un partido que esta mañana se reunirá para estudiar las consecuencias que pueden tener estos episodios en «el calendario político inmediato».

resolución PARCIAL / La JEC adelantó ayer su decisión en una resolución parcial. Los seis miembros que no secundaron el acuerdo tienen de margen hasta el miércoles para presentar sus votos particulares. Cuando se reúnan todos esos documentos, la JEC completará la resolución y se comunicará oficialmente a Torra que ha perdido la condición de diputado. La resolución parcial conocida ayer no se pronuncia sobre si debe dejar la presidencia o no. Torra avisó de que el Estatut deja negro sobre blanco que el president debe ser elegido entre los diputados (artículo 67.2), pero, en el 67.7, recoge que solo será cesado, entre otros motivos, por «condena penal firme». Y en este caso todavía no se ha llegado a esa etapa.

Torra, según fuentes de su entorno, recurrirá ante el Supremo la sentencia del 19 de diciembre del TSJC, un recurso que puede tardar en resolverse unos 10 meses. Y en el caso de la JEC, también cabe presentar otro ante la sala de lo contencioso del alto tribunal. Si Torra lo hiciera también en este asunto, podría solicitar medidas cautelarísimas para que no se ejecute la decisión de inhabilitarle hasta que se resuelva el fondo el asunto.

CONVOCADO EL ‘PARLAMENT’ / El president respondió ayer l elevando a la máxima expresión el conflicto institucional, denunciando un nuevo «golpe de Estado» y convocando para hoy un pleno del Parlament en el que comparecerá para esgrimir que este, el Parlament, es el único que puede despojarlo del cargo de presidente. «Mientras el Parlament no diga lo contrario, seguiré siendo diputado y presidente y ejerciendo las funciones de mi cargo», esgrimió el jefe del Govern en la Generalitat rodeado de todos los consejeros.

«Es la segunda vez que se intenta destituir a un presidente legítimo desde un despacho de Madrid» en una «democracia tan solo aparente», espetó.