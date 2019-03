Nieto: "Los CDR tenían una misión organizativa que derivó en violenta"

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Ayuda: Si considera que este comentario no debe aparecer en este web, por favor indíquenos el motivo y pulse el botón [Enviar aviso].

José Antonio Nieto no sabe que delito trataban de evitar los miembros de la policia nacional juntamente con los números de la guardia civil desplazados a Catalunya el dia uno de octubre... No sabe donde ponerse para responder a las preguntar de los abogados defensores. No tiene recursos y miente y trata de salvarse él y de salvarle el culo a su jefe Zoido y a la ex-vicepresidenta del entonces gobierno de España.