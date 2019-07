El PP habla de «halloween político: truco o trato»

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, fue rotundo ayer al afirmar que es «imposible» que el PP facilite en septiembre la investidura de Pedro Sánchez, un candidato del que «no se fían ni sus socios». Dicho esto, negó que haya debate interno dentro de su partido sobre una posible abstención. En una entrevista en Telecinco, García Egea subrayó que «todos los miembros del PP» con los que él se encuentra, sea «un alcalde de un pequeño municipio o un compañero de la junta directiva», tienen «claro» que Sánchez «no es de fiar» y, por lo tanto, el PP no puede abstenerse, ya que después el PP «pagaría todo» lo que hiciera una vez investido presidente, como un posible indulto a los presos del procés. «Es imposible que el PP se pueda abstener o facilitar un gobierno de Pedro Sánchez», aseveró. Poco después, en Antena 3, insistió: «El PSOE no puede pretender que le apoyemos o nos abstengamos, eso está absolutamente descartado».

Según el dirigente popular, Sánchez está planteando al PP y a Cs «una especie de halloween político: es un truco o trato para los constitucionalistas que no estamos dispuestos a aceptar porque el Gobierno de España no es un juego». Recalcó que el PP no recibió «ni una sola oferta» para su abstención, solo un «intento casi coactivo» para que se abstenga «porque sí».

Pero García Egea está convencido de que el PSOE no tiene el «más mínimo interés» en que el PP les facilite la investidura, como lo demuestra el hecho de haber «dejado clara» su intención de «apartar» a los constitucionalistas en Navarra. En ambas entrevistas, García Egea insistió en que el PP no puede facilitar el gobierno del mismo PSOE que pacta con Bildu y Podemos en ayuntamientos y comunidades autónomas.