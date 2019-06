El presidente del Parlamento Europeo rechaza reconocer a Puigdemont como eurodiputado

La posibilidad de que el ex president catalán, Carles Puigdemont, y el ex conseller Toni Comín ocupen el próximo martes un escaño en el hemiciclo de Estrasburgo durante el pleno de constitución de la nueva Eurocámara empieza a evaporarse. Después de tres cartas y decenas de páginas de documentación, ambos dirigentes catalanes ya tienen respuesta del presidente del Parlamento Europeo. En una misiva con fecha jueves 27 de junio, el conservador italiano Antonio Tajani advierte que no está en disposición de reconocerles como futuros miembros del Parlamento Europeo, tal y como han solicitado, porque no figuran en la lista oficial remitida por España.

Parece que sus nombres no están en la lista de miembros electos (lista de diputados electos) comunicada oficialmente al Parlamento Europeo por las autoridades españolas. En consecuencia, y hasta nueva notificación de las autoridades españolas, no estoy actualmente en posición de tratarlos como futuros miembros del Parlamento Europeo, tal y como solicitaron en su carta del 14 de junio, explica Tajani en la carta.

A esta primera misiva de los políticos catalanes le siguieron otras dos -enviadas el 20 y el 24 de junio- así como una serie de correos electrónicos de su equipo jurídico así como del eurodiputado del PdCat, Ramón Tremosa. En esa documentación adjuntaron la lista de diputados electos publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 14 de junio, en la que sí figuraban los nombres de los independentistas catalanes.

ACTO EN LA JUNTA ELECTORAL CENTRAL

En su respuesta, el presidente de la Eurocámara argumenta que la Junta Electoral Central informó a la Eurocámara de los resultados oficiales de las elecciones el pasado 18 y 20 de junio. Pero en ese listado no figuraban ni Puigdemont ni Comín ni tampoco Oriol Junqueras. Los dos primeros no se presentaron en el Congreso el día fijado para acatar la constitución para evitar ser detenidos mientras que al tercero fue el Tribunal Supremo quien le impidió acudir.

Pese a las quejas de los políticos independentistas, Tajani recuerda que el Parlamento Europeo solo puede tomar nota de los resultados electorales declarados oficiales por los Estados miembros y recuerda que corresponde a los tribunales nacionales en primera instancia decidir sobre la legalidad de las disposiciones y procedimientos electorales nacionales.

El equipo que defiende a Puigdemont y Comín ya ha anunciado en reiteradas ocasiones su intención de remitir este asunto ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) y, según el abogado de Puigdemont, Gonzalo Boyé, ahora tienen el elemento que necesitaban. Querido presidente del Parlamento Europeo, gracias por tu carta de ayer porque es justo lo que nos faltaba para ganar, ha anunciado en su cuenta de twitter. Según la corte europea, como particular hay dos fórmulas de recurrir ante el Tribunal de la UE si un particular se considera perjudicado por acción u omisión de una institución de la UE. La primera, de forma indirecta a través de los tribunales nacionales que pueden remitir una pregunta prejudicial. La segunda directamente recurriendo al Tribunal General si una decisión de una institución de la UE te afecta directa e individualmente.