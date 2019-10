Los socialistas afianzarían su liderazgo en Extremadura

Los socialistas afianzarían su liderazgo e incluso mejorarían su representación y el PP podría saborear la recuperación de un asiento; por el contrario, Ciudadanos, Unidas Podemos y Vox bajarían. Estas dos últimas formaciones políticas, además, no obtendrían representación alguna. Si el desenlace electoral coincide con el CIS, ese sería el resultado, grosso modo, de las comicios generales del 10 de noviembre en Extremadura. Según este barómetro, para el que se han realizado 600 entrevistas en la región entre el 21 de septiembre y el 13 de octubre (en 45 municipios de ambas provincias), el 29,1% de los encuestados piensa votar al PSOE; el 13,7% al PP, el 4,9% a Ciudadanos, el 4,8% a Unidas Podemos y el 4,2% a Vox.

De este modo, en el reparto de los diez escaños que están en juego en Extremaura (6 por Badajoz y 4 por Cáceres) el PSOE y el PP saldrían más beneficiados que en la anterior votación.

El PSOE conseguiría entre 3 y 4 escaños en la provincia pacense, por lo que podría aumentar 1 frente a los 3 que obtuvo en los comicios de abril; mientras que el PP lograría entre 1 y 2 diputados, frente al único parlamentario que sacó en las pasadas elecciones generales.

Por su parte, Ciudadanos mantendría el único asiento arañado en la provincia de Badajoz; y Vox perdería su escaño en esta circunscripción, el único que tiene en Extremadura. Unidas Podemos, por su parte, seguiría sin representación alguna.

En cuanto a la provincia de Cáceres, el PSOE pasaría de los 2 diputados que consiguió en abril a tener 3, mientras que el PP se mantendría en 1 escaño y Ciudadanos perdería el suyo (que le arrebatarían los socialistas). Unidas Podemos, al igual que el 28 de abril, no llegaría a lograr ningún escaño.

La mitad sabe a quién votar

Hay que tener en cuenta que los datos publicados por el CIS ponen de manifiesto que el 51% de los encuestados en Extremadura sí tienen decidido a quién van a votar, mientras que un 23,7% todavía se muestra indeciso; y un 24,7% asegura que «probablemente o con toda seguridad no irá a votar».

Entre los motivos que señalan los encuestados que aseguran que probablemente no acudirán en esta ocasión a las urnas, el 37,3% de ellos dice no estar de acuerdo con la repetición de las elecciones; al 28,8% no le convence ningún partido ni ningún líder político actual, el 22,2% está harto de la política, y el 3,4% asegura que nunca vota.

Respecto a la valoración de los candidatos que se presentan, del 1 al 10, ninguno de ellos aprueba, aunque el que mayor puntuación obtiene es Pedro Sánchez, con un 4,3; seguido de Pablo Casado y Albert Rivera, ambos con 3,6; Pablo Iglesias e Íñigo Errejón, con 2,7 puntos cada uno, y Santiago Abascalo logra 2,6.