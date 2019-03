Torra avisa a Sánchez de que no puede "gobernar contra Cataluña"

Sesión de fin de ciclo en el Parlamento catalán con una de las últimas intervenciones de Inés Arrimadas como jefa de la oposición en la sesión de control al presidente Quim Torra. Y como a lo largo de estos 10 meses de legislatura, la cuestiones de calado se suscitaron entre Torra y el líder del PSC, mientras que con la flamante cabeza de lista de Ciudadanos al Congreso por Barcelona se vivieron los momentos más broncos.

Iceta, tras subrayar que el de Junts per Catalunya era el presidente con peor valoración a estas alturas de su mandato, afeó al Gobierno catalán "su inacción". "Ustedes solo se miran su país y no nos podemos permitir más años sin Govern", afirmó Iceta antes de reclamar a Torra que planteara una cuestión de confianza.

La respuesta de Torra fue situar, bien encajado y en plena comodidad, al PSOE en el ‘bloque del 155’. Para ello mentó el pasaje del libro de Pedro Sánchez en el que el socialista se ofrecen gustoso a Mariano Rajoy para aplicar el artículo constitucional de intervención de la autonomía catalana.

Y no solo eso, en un nuevo tono ligeramente chulesco, Torra recordó a Iceta que "este Govern tan mal puntuado por la gente ya ha visto pasar dos presientes el Gobierno".

Recordó el ‘president’ dos veces el dato. Del mismo modo que se le exigió, también por dos veces la moción de confianza. Al hilo de la manifestación de Madrid del pasado fin de semana, Torra repitió que el fin de la estancia de la Moncloa de Rajoy y Sánchez estaban directamente relacionadas con su oposición a que Cataluña vote su futuro. "No se puede gobernar contra Cataluña", sentenció a modo, quizá, de ‘spoiler’ de lo que puede ocurrir en el Congreso cuando se componga en el nuevo parlamento tras las elecciones del 28-A.

Y sobre la cuestión de confianza, fue Jéssica Albiach (Catalunya en Comú Podem) la que también la pidió, aunque su forma de aproximarse a ella no fue, como en el caso del socialista, por motivos sociales, sino ecológicos. La aparición fulgurante de la preadolescente Greta Thunberg y su defensa de la política decidida contra el cambio climático devolvió al grupo de CEP esa pátina verde al que tanto recurrían en tiempos de ICV. No solo los posecosocialistas abordaron la cuestión climática, sino también la CUP, por cierto.

Lazos amarillos

Y luego vino Arrimadas. Era obvio que Ciudadanos, en plena campaña electoral, iba a sacar réditos de la prohibición de la Junta Electoral sobre los lazos amarillos. No en vano fueron ellos los denunciantes.

"¿Se ha leído usted la prohibición de la JEC?" Inquirió Arrimadas antes de dejar caer que "quizá no lo había entendido, que pudiera ser" insinuando alguna flaqueza intelectual del presidente catalán. Finalmente ella concluyó que Torra pretendía hacer "lo que le daba la gana".

Ante el ruido ambiente que ocasionó la intervención de Arrimadas en la bancada independeista, la líder de la oposición les espetó divertida: "Aquí son todos muy gallitos, pero luego ante el juez…¡cómo se vienen abajo! ¡Y cómo se echan el muerto!"

El presidente catalán le respondió que "echaría en falta su sonrisa", como dice la popular canción "La Vall del riu vermell" y posteriormente recurrió a uno de los argumentos más populares de los últimos días: "Si creen que los lazos son políticos es que consideran que los encarcelados son presos políticos". En ese momento Arrimadas hizo la clásica mueca de ‘qué está diciendo?’ Al tiempo que se llevaba el indice a la sien, formando así el universal gesto con el que alguien indica la locura del prójimo.

CHOQUE ENTRE CARRIZOSA Y BOSCH

El rifirrafe sobre los lazos amarillos ha planeado por todo el hemiciclo. La primera en mencionarlo ha sido la diputada del PPC, Esperanza García, en una pregunta sobre la seguridad dirigida al titular de la cartera, Miquel Buch, aunque este ha evitado responder a este extremo. Después lo ha mencionado Marta Ribas, de Catalunya En Comú – Podem, para avisar al Govern de que no hagan caso al Síndic de Greuges solo cuando hable de lazos sino también en sus sugerencias sobre la atención a los menores extranjeros no acompañados. Pero el choque ha explosionado a preguntas de Carlos Carrizosa. El diputado naranja ha reprochado al Ejecutivo de Quim Torra que "no vaya a respetar ni la limpieza de las elecciones ni a su arbitro, que es la Junta Electoral Central (JEC)". El ‘conseller’ de Exteriors, Alfred Bosch, se ha vuelto a remitir a la respuesta del Síndic.

Carrizosa ha tirado de ironía en su turno para repreguntar y ha espetado si "los ciudadanos antes de pagar impuestos piden informes al Síndic". "Usted que se sienta al lado de Buch que tendrá que responder por camuflar a un supuesto asesor que en realidad es el escolta de un fugado. ¿Piensa cumplir con su deber y poner a los Mossos, como fuerza de seguridad del Estado, a cumplir con lo que dice la JEC? Es que luego nos enteramos por los juicios de que la cúpula policial advierte a los políticos que incumplen la ley", ha aseverado, y ha instado al Gobierno catalán a "investigar los ataques fascistas que padecen algunos partidos por las noches", en alusión a las pintadas de Arran en los edificios de Cs y el PPC.

Bosch ha utilizado la técnica habitual de los naranjas, los carteles, y ha mostrado la portada del diario ABC con el rostro de la líder de la oposición, Inés Arrimadas, el 20 de diciembre del 2017, durante la jornada de reflexión: "¿Se reconoce señora Arrimadas?, ¿Lo ha denunciado?. Y ha proseguido a leer los titulares sobre los casos de pucherazo en las primarias de Ciudadanos. "Y usted tiene el morro de hablar de transparencia electoral. Tienen un problema grave que se llama encuestas electorales. Los lazos amarillos no estarán el día que no tengamos exiliados y presos políticos. ¿Se quieren reconciliar con el color amarillo, quieren superar ese trauma que tienen? Pues que vuelvan y se reconciliarían", ha zanjado.