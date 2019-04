Victoria Domínguez (Cs): 'Ha llegado la hora de ampliar el tablero político en Cáceres'

La cabeza de lista de Ciudadanos (Cs) al Congreso de los Diputados por Cáceres, María Victoria Domínguez, considera que ha llegado la hora de que el tablero político se amplíe y que Ciudadanos "acabe con el bipartidismo del PP y el PSOE" en la provincia de Cáceres.

Domínguez ha asegurado que en las elecciones del 28 de abril todos los escaños van a ser importantes pero sobre todo en provincias como la cacereña, "donde siempre se han repartido los cuatro diputados el PP y el PSOE, y cuando uno gobernaba se sabía que luego les tocaría a los otros".

"Es la hora de que ese tablero político se amplíe y lo haga, lógicamente, en favor de que Albert Ribera obtenga unos resultados importantes y podamos así llevar nuestro proyecto a cabo", ha dicho.

A su juicio, Ciudadanos está "absolutamente preparado para gobernar" porque cuenta con un proyecto político "muy asentado", con un líder "sólido" y un programa dirigido "a la unidad y la igualdad de los españoles y a que no haya diferencias en cuanto a los servicios y en cuanto a las necesidades".

Tras pasar los últimos cuatro años como única integrante del Grupo Parlamentario de Ciudadanos en la Asamblea de Extremadura, Victoria Domínguez, ha asegurado que el salto al Congreso de los Diputados "no le produce vértigo, sino todo lo contrario".

"La verdad es que tengo mucha ilusión. La experiencia de gestión política que tengo y también la profesional hizo que no dudara ni un momento cuando el partido me ofreció ir de número uno por la provincia de Cáceres", ha explicado.

Domínguez ha detallado que su etapa en Mérida "ha sido muy dura", porque estar sola en un grupo parlamentario supone tener que hacer un trabajo "muy importante, que muchos veces no se ve de cara al exterior".

En este sentido, ha indicado que cuando en 2015 Ciudadanos consiguió tener representación en la Asamblea de Extremadura se alegró mucho, pues "mi partido iba participar en la vida política extremeña desde una atalaya en la que se podía hacer mucho por los extremeños, como así lo he intentado".

"Yo he sido la diputada de Ciudadanos en Extremadura y ahora quiero ser en Madrid la diputada de Cáceres", ha destacado.

Para conseguirlo, Domínguez ha defendido que Ciudadanos tiene un proyecto político integrador que busca que todos los españoles sean iguales ante la ley "y yo voy a procurar que los extremeños y los cacereños lo sean. No queremos ser más, pero tampoco menos que nadie", ha sentenciado.

"Y ya desde hoy digo que no me va a costar ningún esfuerzo defender dentro de mi partido y de mi grupo parlamentario lo que Extremadura en general y Cáceres en particular necesitan", ha aseverado.

Así, ha subrayado que entre las principales necesidades de la provincia "para tener una vida digna y para quedarse sea una opción", se encuentran el empleo, las infraestructuras y la despoblación, "tres problemas fundamentales que, ha asegurado, van unidos".

"Extremadura tiene un potencial enorme y por ello hay que apostar por aquello que ya hacemos bien, como es el caso del cooperativismo agroalimentario", ha agregado.

Por último, ha apuntado que espera que el próximo 28 de abril Ciudadanos obtenga un respaldo importante de los españoles que permita a Albert Ribera ser el próximo presidente del Gobierno de España "y en esto le ayudará que Cáceres y Badajoz aporte al grupo parlamentario los diputados que los cacereños y pacenses estoy segura que van a votar".