Vox impide aprobar una declaración de los derechos de los niños

La Plataforma de Infancia ha lamentado que por primera vez se haya roto el consenso y el Congreso no haya aprobado una declaración institucional por los derechos de los niños, ya que Vox fue el único partido que no la apoyó el miércoles, cuando requiere la unanimidad para que salga adelante. «La necesidad de proteger los derechos de la infancia no está sujeta a debate», subrayó en un comunicado el director de la Plataforma de Infancia, Ricardo Ibarra, que recordó que el pasado viernes el Gobierno reafirmó «su compromiso unánime» con la infancia a través de una declaración institucional.

Según ha explicado Ibarra, el texto que no ha salido adelante en la Cámara Baja incide en la necesidad de proteger, promover y defender los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

La oposición de Vox impidió que la Diputación Permanente del Congreso apruebara el miércoles dos declaraciones institucionales en contra de la violencia machista y en favor de la protección de la infancia. En concreto, la segunda declaración servía para «reafirmar el compromiso unánime con el objetivo de que todos los niños y niñas puedan prosperar, aprender, hacer oír su voz y alcanzar su pleno potencial». Vox, sin embargo, se ha opuesto a un texto más ratificado, y que hace referencia a los derechos de los niños.